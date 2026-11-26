ⓒ의정부시

◇의정부역 동부광장 2026년 성탄트리 점등식

의정부시는 23일 의정부역 동부광장에서 의정부시기독교연합회 주최로 ‘2026년 성탄트리 점등식’을 열었다.

이날 행사에는 의정부시기독교연합회 임원과 시민 등 200여 명이 참석했으며, △성탄 축하 공연 △성탄 예배 △성탄트리 점등식 순으로 진행됐다.

아기 예수의 탄생을 축하하고 성탄의 기쁨을 나누기 위해 마련된 성탄트리는 내년 1월 4일까지 의정부역 동부광장을 환하게 밝히며 시민들에게 성탄과 연말연시의 정취를 전할 예정이다.

◇제4기 청년협의체 위원 추가 모집

의정부시는 청년의 시정 참여 기회를 확대하고 다양한 청년의 의견을 정책에 반영하기 위해 ‘제4기 의정부시 청년협의체 위원’을 추가 모집한다.

모집 기간은 12월 18일까지이며, 모집 인원은 20명 내외다. 지원 대상은 2027년 1월 1일 기준 19세 이상 39세 이하 청년으로, 의정부시에 주민등록상 주소를 두고 있거나 의정부시 소재 직장·사업장, 대학, 청년단체 등에서 활동하는 청년이면 신청할 수 있다.

선정된 위원은 2027년 1월부터 12월까지 제4기 청년협의체 위원으로 활동하며, △청년정책 발굴 및 제안 △분과별 활동 △청년 의견 수렴 △청년단체 간 네트워킹 △시정 및 청년 관련 행사 참여 등의 활동을 하게 된다.

신청은 시청 청년담당관을 방문하거나 이메일로 가능하며, 지원신청서와 개인정보 수집·이용 동의서 등 관련 서류를 제출하면 된다.

시는 지원 동기, 청년정책에 대한 관심도, 활동 의지 및 경험 등을 종합적으로 심사해 위원을 선정하고, 12월 30일 선정 결과를 개별 통보할 예정이다.

◇2027년 제1단계 의정부 행복드림 일자리사업 참여자 모집

의정부시는 12월 2일부터 4일까지 ‘2027년 제1단계 의정부 행복드림 일자리사업’에 참여할 총 62명을 모집한다.

이번 사업은 2027년 1월 7일부터 4월 23일까지 약 4개월간 운영된다. 참여자는 △환경정화사업 △구내식당 및 조리 지원사업 총 2개 분야에서 근무하며 시 소속기관 및 공공기관의 공공서비스를 지원하게 된다.

참여 자격은 사업 개시일 기준 18세 이상 65세 미만의 근로 능력이 있는 의정부시 시민이다. 재산 4억 원 이하, 가구소득 기준중위소득 70% 이하의 요건을 충족하고 구직 등록을 마쳐야 한다.

시는 이 중 기준중위소득 60% 이하인 저소득층을 비롯한 취업 취약계층을 우선 선발해 경제적 어려움을 겪는 시민들의 생계 안정을 적극 지원할 방침이다.

참여를 희망하는 시민은 접수 기간 내에 신분증과 관련 자격증 등 구비서류를 갖춰 거주지 관할 동 주민센터(행정복지센터)로 방문해 신청하면 된다. 단, 의정부2동 주민은 의정부시 일자리종합지원센터 내 마련된 접수 창구를 이용해야 한다.

시는 재산·가구소득·연령 등을 종합적으로 심사해 12월 말 최종 선발자를 발표할 예정이다.