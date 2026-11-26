경남 진주시가 겨울철 빈발하는 시설하우스 화재와 재난형 가축전염병을 예방해 농업인의 생명과 재산을 보호하기 위해 농축산 분야의 안전관리에 총력을 기울이고 있다고 26일 밝혔다.

시는 난방기 사용 증가로 화재 위험이 높아지는 시설하우스에 대한 특별 안전점검을 실시하는 한편 고병원성 조류인플루엔자(AI)와 아프리카돼지열병(ASF)·구제역 등 재난형 가축전염병의 유입과 확산을 차단하기 위한 특별방역 대책을 강도 높게 추진하고 있다.

이정희 농업정책과장은 "화재 발생을 사전에 예방하고 농업인의 재산과 생명을 보호하기 위해 현장 중심의 특별점검과 함께 홍보활동을 추진한다"며 "주요 점검 사항은 ▶노후 전기배선 및 전기시설 관리 상태 ▶난방기 주변 인화성 물질 적치 여부 ▶소화기 비치 및 관리 상태 ▶전기·난방기기 안전 사용 수칙 준수 여부 등을 중점적으로 확인할 예정이다"고 말했다.

▲가축방역 모습. ⓒ진주시

이 과장은 또 "시는 지난 10월부터 내년 2월 말까지 '특별방역 대책기간'으로 지정해 고병원성 조류인플루엔자와 아프리카돼지열병·구제역 등 재난형 가축전염병의 확산을 막기 위한 특별방역 대책을 추진하고 있다"면서 "축산차량 소독 필증 확인·보관 농장 출입 차량 2단계 소독 등 9건의 방역 기준을 공고해 농장과 축산시설의 방역관리도 강화하고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "농축산분야 안전관리 강화하고 농업인 재산·생명 보호에 더욱 더 노력하겠다"고 했다.

이정희 과장은 "겨울 철새가 도래함에 따라 고병원성 AI의 발생 위험도가 증가하고 있고 구제역도 산발적으로 발생하고 있어 축산 농가의 철저한 소독과 출입 통제 등 방역 수칙 준수가 중요하다"고 하면서 "사육 가축의 폐사 증가 또는 산란율 저하 등 가축전염병 임상증상이 나타나면 즉시 가축방역 기관에 신고해 달라"고 당부도 했다.