현대자동차의 새만금 투자를 뒷받침할 핵심 입법과 도민 숙원인 전북 금융중심지 연내 지정이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 전북특별자치도와 지역 정치권이 이른 아침 국회에 마주 앉았다.

전북특별자치도는 26일 오전 8시 서울 국회의원회관 제7간담회의실에서 지역 국회의원들과 조찬 정책간담회를 열고 미래 성장동력 확보를 위한 돌파구 마련에 나섰다.

이날 자리에는 이원택 전북자치도지사와 도 주요 실국장을 비롯해 윤준병 더불어민주당 전북도당위원장(정읍·고창) 등 지역 국회의원 8명이 참석해 머리를 맞댔다. 김윤덕, 박희승 국회의원은 다른 일정으로 참석하지 않았다.

가장 시급한 과제로 꼽힌 것은 현대차의 새만금 투자 관련 입법 지원으로 전북도는 현대차의 투자가 지역 신산업 육성과 양질의 일자리 창출 등 도민이 체감할 수 있는 지역경제 활성화로 이어지려면 국회의 발 빠른 뒷받침이 필수적이라고 강조했다.

특히 투자사업이 차질 없이 본궤도에 오를 수 있도록 관련 핵심 법안의 우선 심사와 조속한 국회 통과를 정치권에 거듭 요청했다.

▲26일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 전북국회의원과 전북특별자치도 정책간담회에 앞서 이원택 도지사와 전북 국회의원들이 지역발전을 위한 협력을 다짐하고 있다. ⓒ

역대 대통령 공약이자 도민의 오랜 염원인 전북 금융중심지 지정 문제도 집중적으로 다뤄졌다.

도는 금융중심지 지정의 당위성과 그동안의 추진 경과를 공유하며, 해를 넘기지 않고 연내 지정이라는 결실을 볼 수 있도록 정치권이 전방위적인 지원에 나서줄 것을 당부했다.

참석자들은 현안 보고에 이어 비공개 전체토의를 진행하며 입법과 정책 관철을 위한 구체적인 대응 전략을 조율했다.

윤준병 도당위원장은 "전북의 미래 발전과 지역 현안 해결을 위해서는 도와 정치권의 협력이 무엇보다 중요하다"며 "도와 국회가 수시로 소통하면서 현안별 대응에 빈틈이 없도록 하고, 전북 발전을 위한 일이라면 한뜻으로 힘을 모아 나가겠다"고 말했다.

이원택 도지사는 "지금 전북은 미래 도약을 위한 중요한 기로에 서 있으며 오늘 논의하는 현안 하나하나가 전북의 미래를 좌우할 중요한 과제"라며 "지역의 미래를 바꿀 현안들이 성과로 이어질 수 있도록 국회와 소통하고 도정의 역량을 집중해 나가겠다"고 밝혔다.