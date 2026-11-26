▲동구청이 발행하는 '팔공메아리 어린이 신문'이 최근 '제36회 2026 대한민국 커뮤니케이션 대상'에서 인쇄사보 공공부문 국회 문화체육관광위원장상을 수상하고 있다ⓒ대구동구

어린이들은 직접 기자가 돼 동네 소식을 전하고, 어르신들은 한글 골든벨 무대에서 그동안 갈고닦은 실력을 뽐냈다. 세대는 다르지만 배우고, 표현하고, 서로의 이야기를 나눈다는 점에서는 한마음이었다.

대구 동구가 어린이부터 어르신까지 각 세대의 눈높이에 맞춘 소통과 평생학습 프로그램으로 주목받고 있다. 어린이에게는 직접 신문을 만들며 세상을 바라보는 기회를, 어르신에게는 배움의 성취감을 나누는 무대를 마련해 세대별 소통의 폭을 넓히고 있다.

동구청(구청장 우성진)이 발행하는 '팔공메아리 어린이 신문'이 최근 '제36회 2026 대한민국 커뮤니케이션 대상'에서 인쇄사보 공공부문 국회 문화체육관광위원장상을 수상했다고 26일 밝혔다.

이번 수상의 주인공은 어린이 기자들이다.

지난 2025년 창간한 팔공메아리 어린이 신문은 기존 구정 소식지인 '팔공메아리'와 별도로 제작되는 어린이 참여형 신문으로, 단순히 어린이들에게 읽을거리를 제공하는 데 그치지 않고 기획부터 편집, 취재, 기사 작성까지 신문 제작 전 과정에 어린이들이 직접 참여한다.

어린이들이 주변의 이야기를 찾아 취재하고 자신의 시각으로 기사를 완성하면서 지역사회에 대한 관심과 표현력을 키우는 것이 특징으로, 어른들이 어린이를 위해 만든 신문이 아니라 어린이들이 직접 만드는 신문이라는 점에서 차별성을 인정받았다.

이번 수상으로 동구는 대한민국 커뮤니케이션 대상에서 4년 연속 수상이라는 기록도 세웠다. 2023년 국회 행정안전위원장상, 2024년 기획·디자인 부문 우수상, 2025년 브랜드마케팅협회장상에 이어 올해 어린이 신문까지 수상하며 공공 소통 콘텐츠의 경쟁력을 이어갔다.

여기에 올해 대한민국소통어워즈에서도 기초자치단체 부문 대상을 받아 2관왕에 오르는 성과를 거뒀다.

▲대구 동구가 지난 25일 성인문해교육 학습자들을 대상으로 '2026년 도전! 청춘 골든벨'을 개최하고 있다ⓒ대구동구

어린이들이 신문으로 세상과 소통했다면, 동구청 대회의실에서는 어르신들이 한글 실력으로 또 다른 도전에 나섰다.

동구는 지난 25일 성인문해교육 학습자들을 대상으로 '2026년 도전! 청춘 골든벨'을 개최했다.

이날 행사장은 정답을 맞힌 참가자들의 환호와 동료들의 응원으로 활기를 띠었다. 한글과 일상생활에 필요한 기초 문해 지식을 중심으로 예선과 본선, 결승전이 이어졌고, 참가자들은 문제 하나하나에 집중하며 그동안 배운 실력을 마음껏 발휘했다.

정답을 맞히면 기쁨의 박수가 터지고, 아쉽게 문제를 놓친 참가자에게는 따뜻한 격려가 이어졌다. 승부를 겨루는 자리였지만 경쟁보다는 함께 배우고 즐기는 분위기가 두드러졌다.

이번 골든벨은 단순한 퀴즈대회 이상의 의미를 담고 있다. 뒤늦게 한글을 배우기 시작한 성인 학습자들이 그동안의 학습 성과를 확인하고 배움에 대한 자신감과 성취감을 나누는 자리였기 때문이다.

특히 일상에서 필요한 글을 읽고 이해하는 능력을 넘어, 무대에 올라 자신의 실력을 당당하게 펼쳐 보였다는 점에서 참가자들에게는 특별한 도전이자 성취의 시간이 됐다.

우성진 동구청장은 어린이 신문 수상과 관련해 "이번 수상은 창간부터 지금까지 함께한 어린이 기자단 덕분"이며, "어린이부터 어르신까지 누구나 쉽게 접하고 참여하는 콘텐츠로 주민과 더욱 가까이 소통하겠다"고 말했다.

이어 청춘 골든벨 행사에서는 "이번 한글 골든벨이 배움에 대한 자신감과 성취감을 높이는 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 문해교육과 평생학습을 꾸준히 지원해 모든 세대가 함께 성장하는 지역 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

어린이에게는 세상을 읽고 자신의 생각을 글로 전하는 기회를, 어르신에게는 글을 읽고 쓰는 즐거움과 새로운 도전의 기회를 제공한 동구. 세대마다 방식은 달랐지만 주민 스스로 참여하고 성장하도록 돕는다는 점에서 두 행사는 동구의 소통 행정이 지향하는 방향을 보여주고 있다.