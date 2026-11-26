민형배 전남광주특별시장이 정부 통합지원금 5조 원 활용계획을 이번 주 안에 마련해 정부에 보고하겠다고 밝혔지만, 정작 실무부서는 논의 기구 구성과 시민 의견수렴을 위한 예산조차 확보하지 않은 것으로 드러나 시의회로부터 준비 소홀이라는 비판을 받았다.

민형배 시장은 25일 무안청사 확대 시정회의에서 "내년도 정부 통합지원금 5조 원의 활용계획을 이번 주 안에 정리해 국무총리 산하 지원위원회에 보고하겠다"고 밝혔다.

그러나 실무부서인 재정기획본부는 통합지원금 활용계획을 논의할 기구 구성은 물론 시민 의견수렴 예산도 마련하지 않은 것으로 확인됐다.

▲최선국 의원이 질문하고 있다. 2026. 11. 25 ⓒ전남광주시의회

최선국 전남광주시의원(더불어민주당·목포1)은 25일 기획재정위원회 2027년도 본예산안 심사에서 "시장과 실무부서의 엇박자에 주먹구구식 행정이 이뤄지고 있다"며 통합지원금 활용계획 수립 과정의 허점을 집중적으로 따졌다.

최선국 의원에 따르면 재정기획본부가 지난 19일 기획재정위원회 간담회에서 미래전략자문위원회를 구성해 통합지원금 활용 방안을 논의하고, 4개 권역별 시민참여 간담회와 시장·군수·구청장 협의회 등을 거쳐 내년 1회 추경에서 계획을 확정하겠다고 보고했지만, 정작 관련 예산은 반영되지 않은 것으로 나타났다.

핵심 논의 기구인 미래전략자문위원회도 아직 구성되지 않았다. 본예산에 편성된 '통합지원금 운영 및 관리' 예산은 안내 책자 제작 720만원, TF 회의 540만원, 운영 협의 990만원, 업무추진비 300만원 등 총 2550만원에 그쳤다. 권역별 간담회와 시장·군수·구청장 협의회 개최를 위한 별도 예산은 전혀 편성되지 않았다.

전한성 재정기획본부장은 시의회에 "기관 공통운영경비를 우선 끌어다 쓰고 필요하면 내년 1회 추경에서 추가 편성해 보완하겠다"고 설명했다.

하지만 최 의원은 "초기 논의의 틀을 잡는 예산을 추경 때 확보하겠다는 것은 앞뒤가 맞지 않는 어불성설"이라며 사전 준비 없이 계획 수립을 추진하는 행정의 문제점을 지적했다.

활용계획 수립 로드맵과 온라인 의견수렴 체계도 구체화되지 않았다. 계획 수립 완료 시점을 묻는 최 의원의 질의에 전 본부장은 "검토 중이다"며 "가능한 이른 시일 내에 하겠다"는 답변을 반복했으며, 온라인 의견수렴 방안 역시 홈페이지 활용을 검토하고 있다는 수준에 머물렀다.

최 의원은 "실무부서가 약속했던 논의 기구조차 꾸리지 못하고 의견수렴 예산도 없는 상태인데, 시장이 며칠 안에 계획을 내놓겠다고 밀어붙이는 것은 명백한 엇박자"라며 "정부 보고 기한에 쫓겨 5조 원이라는 막대한 재원의 투자계획이 졸속으로 만들어질 우려가 크다"고 경고했다.

이어 "시민 참여 방식이 형식적인 구호에 그치지 않도록 실질적인 추진 체계와 로드맵을 조속히 마련하고, 내년 추경 전에 통합지원금 활용계획의 윤곽도 의회에 명확히 보고해야 한다"고 촉구했다.