인천광역시가 서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장 건설현장의 안전사고에 대비해 실전형 재난대응 훈련을 실시했다.

인천시 도시철도건설본부는 지난 19일과 25일 이틀간 시공사와 건설사업관리단 관계자들이 참여한 가운데 ‘2026년 재난대응 모의훈련’을 진행했다고 26일 밝혔다.

▲‘2026년 재난대응 모의훈련’ 진행 모습 ⓒ인천광역시

이번 훈련은 청라국제도시 연장선 추가정거장(005-1) 건설현장에서 터널 붕락사고가 발생한 상황을 가정해 초기 대응부터 수습·복구까지 단계별 대응 절차와 현장·본부 간 협력체계를 점검하기 위해 마련됐다.

훈련은 터널 굴착 후 지보 설치 과정에서 지하수가 유출돼 지반이 약해지고, 터널 천단부가 무너지면서 작업자 1명이 매몰되고 2명이 다치는 상황으로 진행됐다. 추가 붕괴 위험까지 발생한 복합 사고 상황을 설정해 대응 역량을 점검했다.

지난 19일에는 건설현장에서 사고 상황 전파와 근로자 대피, 부상자 응급조치 등 현장 중심의 대응훈련을 진행했다. 이어 25일에는 현장훈련 결과를 바탕으로 토론훈련을 열어 시공사와 건설사업관리단의 사고 보고가 도시철도건설본부 사고대책본부의 대응과 지원으로 이어지는 과정을 점검했다.

훈련 이후에는 안전담당자 간담회를 통해 건설현장 사고 예방과 안전관리 방안도 논의했다.

시는 이번 훈련에서 확인한 보완 사항을 사고 대응 매뉴얼과 현장 안전관리체계에 반영해 재난 대응 역량을 지속적으로 강화할 계획이다.

장두홍 시 도시철도건설본부장은 “도시철도 건설현장에서 재난이 발생했을 때 피해를 줄이려면 신속한 초기 대응과 현장·본부 간 긴밀한 협력이 중요하다”며 “앞으로도 실전 중심의 훈련으로 재난 대응 역량을 높여 안전한 도시철도 건설에 힘쓰겠다”고 말했다.