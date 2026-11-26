▲천안역 경남아너스빌 전경 ⓒ프레시안 DB

충남 천안역 경남아너스빌 어반하이츠 입주민들이 대지권 미등기로 재산권 행사에 어려움을 호소하고 있다.

지난해 4월 임시사용 승인을 받아 입주가 시작됐지만 사업에 필요한 국유지 확보 문제가 여전히 해결되지 않고 있기 때문이다.

입주민들은 분양대금에 토지비용이 포함돼 있는데도 대지권 등기가 이뤄지지 않아 재산권을 온전히 행사하지 못하고 있다며 불만을 제기하고 있다.

복수의 입주민은 은행 대출을 알아보는 과정에서 대지권이 확보되지 않아 대출이 어렵다는 설명을 은행 관계자들로부터 들었다고 전했다.

일부 입주민은 상대적으로 금리가 높은 금융기관을 이용해야 하는 등 경제적 부담을 떠안았다고 주장하고 있다.

다만 대지원 미등기가 실제 은행권 대출 제한의 직접적인 원인인지와 구체적인 금융 피해 규모는 추가 확인이 필요한 상황이다.

문제의 핵심은 아파트 사업에 필요한 도시계획도로 부지에 포함된 국가철도공단 소유 토지다.

시행사가 해당 토지를 확보하지 못한 상태에서 분양과 입주가 진행되면서 대지권 등기 문제도 장기화하고 있다는 것이 입주민들의 주장이다.

이에 따라 국유지 확보 문제가 해결되지 않은 상태에서 천안시가 분양승인과 임시사용 승인을 내준 경위에도 관심이 쏠리고 있다.

천안시는 관련 법령에 따른 적법한 행정절차였다는 입장이다.

천안시 관계자는 “대지권이 확보되지 않은 상태에서 분양승인이나 임시사용 승인이 이뤄진 사례는 경남아너스빌 외에도 있다”며, “임시사용 승인을 하지 않을 경우 오히려 입주예정자들에게 더 큰 피해가 발생할 수 있다는 점을 고려해야 한다”고 설명했다.

시행사 역시 국유지 확보가 지연된 데에는 법률적 검토가 필요한 사정이 있었다는 입장이다.

당초 도시계획도로에 포함된 국가철도공단 소유 토지가 공공용 재산이라는 판단에 따라 무상 귀속 대상에 해당하는지 법률적 검토가 필요했다는 것이다.

현재 시행사는 무상 귀속 대신 유상 매입을 추진하고 있다.

시행사 측은 “국가철도공단에 해당 토지의 유상 매입을 신청한 상태로, 잔금납부 유얘기간이 종료되는 내년 4월까지 매입을 완료할 계획”이라고 밝혔다.

그러나 입주민들의 입장에서는 국유지 매입이 완료되고 대지권 등기까지 이뤄져야 재산권 행사에 대한 불안감을 해소할 수 있다.

잔금납부유얘기간 내 국유지 매입이 실제로 완료될 수 있을지, 매입 이후 대지권 등기까지 얼마나 많은 시간이 소요될지도 관심사다.

이런 가운데 입주자대표회의는 시행사와 시공사를 상대로 경찰에 고발장을 접수했다.

고발장에는 대지권 미확보 문제뿐 아니라 아파트 시공하자와 분양 과정에서의 허위·과장 광고 의혹 등도 포함됐다.

입주민들은 분양 당시 홍보한 교통인프라 개발계획과 관련해 허위·과장 광고 의혹을 제기하는 한편 시공하자와 기존 건축물의 구조 안전성에 대해서도 문제를 제기하고 있다.

고발장에 담긴 개별 의혹에 대해서는 구체적인 사실관계 확인과 시행사·시공사의 추가적인 입장 청취가 필요하다.

천안시가 입주예정자들의 피해를 최소화하기 위해 임시사용 승인을 내줬다는 입장이지만, 입주 이후에도 재산권 행사에 어려움을 호소하는 주민들이 있다는 점에서 적극적인 사후관리와 피해 최소화 대책이 요구된다.

시행사의 국유지 유상 매입 추진을 계기로 대지권 문제가 해결될 수 있을지, 천안시와 국가철도공단이 어떤 역할을 할지 주목된다.