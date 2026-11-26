인천광역시의회 교육위원회가 인천시교육청의 2026년도 제3회 추가경정예산안을 심사하면서 불용액을 줄이기 위한 과도한 신규 예산 편성 문제를 지적했다.

인천시의회 교육위원회는 지난 25일 제314회 제2차 정례회 제2차 교육위원회를 열고 2026년도 인천시교육비특별회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안을 심사·의결했다고 26일 밝혔다.

▲인천시의회 교육위원회 제314회 제2차 정례회 제2차위원회 현장 ⓒ인천광역시의회

이날 교육위는 기타 학교시설 개선 등 12개 사업에서 13억5040만3000원을 증액하고, 직업계고 재구조화 및 공간혁신 등 3개 사업에서 3억7000만원을 감액하는 등 총 56억8594만원 규모의 추경안을 통과시켰다. 세입 부분 조정은 없었으며, 증감에 따른 조정은 예비비로 충당하기로 했다.

특히 교육위는 이번 추경이 사실상 한 해 예산을 정리하는 정리추경임에도 교육청이 불용액을 줄이기 위해 신규 예산을 과도하게 편성하고 있다고 지적했다.

정종혁 위원장(더불어민주당·서해구1)은 “불용액이 많으면 패널티를 받는 부분은 이해하지만, 결국 본예산 편성부터 정교하고 철저한 예측이 없었기 때문에 발생하는 것”이라며 “곧 있을 내년도 본예산 심의에서는 이런 모습이 나오지 않도록 제대로 예산을 편성해달라”고 당부했다.