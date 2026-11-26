화성특례시가 연말 지역경제 활성화를 위해 지역화폐 이용 혜택을 확대한다.

화성시는 다음 달 한달간 지역화폐 캐시백 이벤트인 ‘코리요 그랜드 페스티벌’을 진행한다고 26일 밝혔다. 이번 행사는 국가 단위 소비촉진 행사인 ‘코리아 그랜드 페스티벌’의 소비 활성화 분위기를 지역 상권으로 이어가기 위해 마련됐다.

▲화성특례시청 전경 ⓒ화성특례시

시 대표 캐릭터인 코리요를 활용해 시민들의 참여를 유도하고 지역 내 소비를 촉진한다는 취지다.

행사 기간 시민들은 기존 지역화폐 충전 인센티브 10%에 더해 결제금액의 10%를 캐시백으로 받을 수 있다. 이에 따라 최대 20%의 혜택이 제공된다.

캐시백은 본인 충전금으로 3만원 이상 결제하면 지급되며, 1인당 최대 지원 한도는 3만원이다. 지급된 캐시백은 2027년 3월 31일까지 사용할 수 있다. 다만 준비된 예산이 소진되면 행사가 조기 종료될 수 있다.

시는 이번 행사를 통해 시민들의 소비 부담을 덜고 지역화폐 사용을 확대해 골목상권과 소상공인의 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

정명근 시장은 “이번 행사가 시민들에게는 풍성한 소비 혜택을, 지역 소상공인들에게는 매출 증대의 기회를 제공해 모두가 따뜻하고 행복한 연말을 보내는 데 보탬이 되길 바란다”고 말했다.