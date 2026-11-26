기업과 공공기관이 주로 돌풍을 일으키는 '국가품질 경영대회'에서 전북자치도 익산지역 대학에서 최초로 본상을 수상하는 기적이 일어났다.

주인공은 한국폴리텍대학 익산캠퍼스(학장 장현희) '기계품질측정과' 학습동아리 분임조인 'AR에듀Q'이다.

유민우 지도교수와 재학생 5명, 지도사원으로 참여한 조용범 LS엠트론 품질명장 등이 한 팀을 이뤄 산학 협력으로 결성된 이 분임조는 지난 25일 서울 코엑스(COEX)에서 열린 '제52회 국가품질경영대회 시상식'에서 대학 최초로 연구성과 부문 동상을 수상하는 쾌거를 달성했다.

▲기업과 공공기관이 주로 돌풍을 일으키는 '국가품질 경영대회'에서 전북자치도 익산지역 대학에서 최초로 본상을 수상하는 기적이 일어났다. 한국폴리텍대학 익산캠퍼스(학장 장현희) '기계품질측정과' 학습동아리 분임조인 'AR에듀Q'의 수상 모습 ⓒ한국폴리텍대학 익산캠퍼스

기업과 공공기관이 주축을 이루는 국가품질경영대회 연구성과 부문에서 대학이 거둔 최초의 본상 수상이어서 세간의 관심을 끌었다.

이들은 'AR 기반 CMM(3차원측정기) 실습 교육 콘텐츠 개발 및 효과 분석'을 주제로 복잡하고 조작이 까다로운 고가의 정밀측정 장비 실습 교육에 증강현실(AR) 기술을 접목했다.

CMM은 제품이나 부품의 길이와 높이, 폭, 위치, 각도, 형상 등을 3차원 좌표(X·Y·Z)를 이용해 정밀하게 측정하는 장비이다. 주로 자동차나 항공우주, 기계부품 및 정밀 제조 분야에서 활용된다.

'AR 기반 CMM'은 증강현실(AR) 기술을 활용해 CMM의 측정 결과나 측정 위치, 검사 정보를 실제 측정 대상물 위에 가상으로 겹쳐 보여주는 기술이다.

이를 통해 장비 접근성과 공간·안전 제약을 극복할 수 있는 교육 콘텐츠를 직접 개발하고 실제 수업 적용을 통한 교육 효과를 입증해 심사위원단의 호평을 받았다.

앞서 'AR에듀Q' 분임조는 지난 8월 하순에 전북 전주시의 한국소리문화의전당에서 열린 '제52회 경진대회' 연구성과 부문에 출전해 전국 각지의 기업과 공공기관들과 치열한 경연을 벌인 끝에 수상을 확정지은 바 있다.

이번 수상은 산업 현장의 품질 혁신 기법과 대한민국 명장의 노하우를 대학의 첨단 실습 교육에 접목해 실질적인 연구 성과로 증명한 대표적 산학협력 모범 사례로 손꼽힐 정도로 화제가 됐다.

유민우 교수는 "학생들이 고가의 정밀측정 장비를 언제든 안전하고 직관적으로 익힐 수 있도록 함께 고민한 결과 대학 최초 수상이라는 값진 결실로 이어졌다"며 "앞으로도 AI·AR 등 첨단 기술을 접목한 현장 맞춤형 실습 교육을 통해 산업계가 필요로 하는 정밀측정·품질 전문 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.