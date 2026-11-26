전국민주노동조합총연맹 위원장 결선 투표에서 기호 1번 엄길용 후보와 2번 양경수 후보가 맞붙게 됐다. 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않은 데 따른 것이다.

민주노총 중앙선거관리위원회는 26일 2026년 민주노총 임원 직접선거 1차 투표 결과를 공지했다.

현직인 양경수 후보조가 36.18%(22만 7901표)를 득표해 1위를 차지했고, 엄길용 후보조가 31.67%(19만 9449표)를 얻어 뒤를 이었다. 기호 3번 김민영 후보조는 14.38%(9만 573표), 4번 최준식 후보조는 12.66%(7만 9759표)를 얻었다.

재적 인원 97만 5279명에 투표수는 62만 9822명으로 투표율은 64.58%를 기록했다. 유효투표 수는 59만 7682표였고, 나머지는 무효표였다.

민주노총 규약상 임원 선거 1차 투표에서 과반을 득표한 후보가 나오지 않으면 1, 2위 후보가 결선을 치러야 한다.

이번 선거의 가장 큰 쟁점은 사회적 대화였다. 이때문에 선거 결과에 따라 민주노총의 대정부 기조가 갈릴 것으로 보인다.

이날 결과 발표 직후 엄 후보는 "조합원들은 '투쟁하는 민주노총'을 선택하고 있다"며 현장에서 만난 조합원들은 "타임오프, 복수노조, 구조조정. 이 불안을 투쟁으로 돌파해주길 바라고 있다"고 썼다.

반면 3선에 도전하는 양 후보는 "사회적 교섭으로 여는 민주노총의 새로운 길, 조합원의 명령을 완수하겠다"며 "1차 투표에서 보내주신 뜨거운 성원은 사회적 교섭에 대한 현장의 절박한 요구"라고 했다.

결선 투표일은 다음달 6~10일로 예정됐다. 선거운동 기간은 투표일 하루 전인 오는 5일까지다.

한편 민주노총 선거는 위원장, 수석부위원장, 사무총장 후보가 한 조를 이뤄 치러진다.

엄길용 후보조의 수석부위원장 후보는 이승현 전 사무금융연맹 부위원장, 사무총장 후보는 박옥주 민주노총 충북본부장이다. 양경수 후보조의 수석부위원장 후보는 정재범 전 보건의료노조 부위원장, 엄미경 전 민주노총 사무총장 직무대행이다.