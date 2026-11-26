ⓒ파주시

파주시가 '성매매집결지 생활·공간 전환 시민공론장' 시민토론회를 12월 5일과 12일 두 차례에 걸쳐 개최한다.

이번 토론회는 성매매집결지 문제를 행정 중심이 아닌 시민 숙의와 공론에 기반해 풀기 위해 마련됐다.

다음 달 5일 열리는 1차 토론회는 개회식과 안내교육에 이어 제1의제인 '성매매 관련자의 생활 전환', 제2의제인 '지역 활성화와 주민생활 회복'을 주제로 진행된다. 12일 2차 토론회에서는 제3의제인 '집결지 공간 전환', 제4의제인 '성매매 없는 파주 정책방향과 과제'를 다룰 예정이다.

시 관계자는 "이번 시민공론장은 성매매집결지를 단순히 닫는 차원을 넘어, 관계자의 삶의 전환과 지역사회의 회복, 공간의 재구성을 함께 모색하는 자리"라며 "시민들의 목소리를 듣고 근본적 해체 방향을 함께 마련해 나가겠다"고 말했다.

시는 이번 시민토론회를 통해 성매매집결지 생활·공간 전환과 관련한 시민 의견을 폭넓게 수렴하고, 시민참여단의 숙의 결과를 향후 정책방향과 과제 설정에 반영할 방침이다.