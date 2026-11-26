전북 서해안 갯벌의 새로운 대체 양식품종으로 떠오른 '돌비늘백합'에 어업인들과 소비자들의 관심이 쏠리고 있다.

여름철 고수온과 철새 피해로 바지락 생산량이 급감한 상황에서 기후위기를 견디며 어가 소득을 끌어올릴 구원투수로 주목받고 있기 때문이다.

전북특별자치도는 국립수산과학원의 '수산자원의 이식승인 기준' 고시 개정에 따라 돌비늘백합의 갯벌 살포식 양식이 허용됐다고 26일 밝혔다.

그동안 외래 품종의 자연 유출과 생태계 교란 가능성을 우려해 폐쇄적인 축제식 양식장으로만 제한돼 있었으나, 도의 지속적인 건의와 국립수산과학원의 검토 끝에 기존 바지락처럼 갯벌에 종자를 직접 뿌려 키우는 살포식 양식이 가능해졌다.

최근 전북 갯벌은 여름철 고수온과 겨울철 철새들의 먹이활동 등이 겹치면서 대체 양식품종 발굴이 시급한 상황이었다.

국가통계포털에 따르면 도내 바지락 생산량은 2021년 1만8300톤에서 2025년 4789톤으로 약 74% 급감했고, 생산액 역시 같은 기간 514억원에서 166억원 수준으로 크게 줄었다.

▲돌비늘백합ⓒ

이매패강 백합과 비늘백합속에 속하는 돌비늘백합(학명 Mercenaria mercenaria)은 본래 북아메리카 동북부에서 중앙아메리카에 이르는 대서양 연안에 서식하는 외래 패류다. 해외에서는 단단한 껍데기 덕분에 '하드클램'이나 '퀘이호그'로 불리며, 미국 동부 해안 등에서는 대표적인 식재료로 널리 소비된다.

돌비늘백합이 전북 갯벌의 대안으로 낙점된 가장 큰 이유는 뛰어난 환경 적응력이다.

국립수산과학원 갯벌연구센터 조사 결과, 한 달 이상 이어지는 30℃ 이상의 고수온 환경에서도 87.3%에 달하는 높은 생존율을 기록했다. 여름철 폭염에 취약해 집단 폐사를 겪는 기존 바지락의 한계를 뛰어넘을 수 있는 강점이다.

크기와 상품성 면에서도 바지락을 압도한다. 성패 기준 크기가 3.5~4.0cm 안팎인 바지락과 달리 돌비늘백합은 껍데기 길이가 7~9cm 이상까지 자라는 대형 패류다.

껍데기가 단단해 유통 과정에서의 파손 위험이 적고 속살이 꽉 차 있어 △구이 △탕 △찜 등 다양한 요리에 두루 활용할 수 있다.

국내산 백합류 시세를 감안하면 바지락보다 2~3배 이상 높은 단가가 형성될 것으로 기대돼 어가 소득 증대 효과도 클 전망이다.

국내 식용 백합 시장을 장악한 수입산을 대체할 가능성도 엿보인다. 한국무역통계진흥원과 한국해양수산개발원(KMI) 해외시장분석센터 자료에 따르면 2022년부터 2025년까지 4년간 중국에서 수입된 식용 백합은 모두 6만4331톤, 금액으로는 786억원에 달한다. 해마다 1만5000톤에서 1만7000톤 안팎이 꾸준히 들어오고 있는 만큼, 국내 갯벌 양식이 본궤도에 오르면 수입 대체 효과도 상당할 것으로 보인다.

그동안 돌비늘백합은 외래 품종의 자연 유출과 생태계 교란 우려 때문에 폐쇄된 축제식 양식장에서만 제한적으로 키울 수 있었다.

하지만 전북특별자치도의 지속적인 건의 끝에 국립수산과학원이 최근 이식승인 기준 고시를 개정하면서 기존 바지락처럼 갯벌에 종자를 직접 뿌려 키우는 살포식 양식의 문이 열렸다.

전북자치도는 내년부터 고창군 심원면 하전과 곰소만 일원에서 시범양식과 시험어장 조성에 나서며 현장 적응성 검증과 양성기술 확보에 속도를 낼 계획이다.