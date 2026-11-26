▲주민간담회 모습 ⓒ천안시

충남 천안시가 주민 반발을 빚어온 성성호수공원 로컬푸드 직매장 건립 계획을 백지화했다.

장기수 천안시장은 25일 오후 천안시청 재난안전상황실에서 열린 주민간담회에서 성성동 로컬푸드 직매장 건립 계획을 철회하고 대체 부지를 물색하겠다는 입장을 밝혔다.

이날 간담회에는 성성호수공원 인근 아파트 입주자 및 입주예정자 대표 20여명과 시·도의원, 관계 공무원 등 40여명이 참석했다.

장 시장은 간담회 이후 자신의 페이스북을 통해 “주민들께서 반대하시는 로컬푸드 직매장은 설치하지 않겠다”며 “주민들의 뜻에 반해 일방적으로 추진하는 일은 없도록 하겠다”고 밝혔다.

다만 로컬푸드 직매장 자체는 필요한 시설인 만큼 다른 장소를 찾겠다는 입장을 분명히 했다.

당초 천안시는 장 시장의 공약인 로컬푸드 전문직매장 조성사업의 일환으로 성성호수공원 방문자센터 인근 공공부지에 83억원 규모의 직매장 건립을 검토해 왔다.

그러나 공원녹지 공간 훼손과 신설 초등학교 통학 안전, 기존 농협 직매장과의 중복 투자, 사업 추진 절차 등을 둘러싼 논란이 이어지면서 주민 반발이 확산했다.

앞서 <프레시안>은 25일 장혁 천안시의원과 김충구 천안시농업정책보좌관의 기획인터뷰를 통해 양측의 입장과 주요 쟁점을 짚고 갈등 해소 가능성을 모색한 바 있다.

사업의 문제점을 지속적으로 제기해 온 장혁 의원은 이날 자신의 블로그를 통해 환영 입장을 밝혔다.

장 의원은 “늦었지만 성난 민심과 의회의 정당한 견제를 무겁게 받아들여 전면 백지화를 결단한 장기수 시장의 수용자세는 높이 평가한다”고 말했다.

이어 청수동 임시직매장 설치를 목적으로 편성된 추경예산 2억8000만원의 환원 또는 삭감과 성성호수공원 잔디광장 보존, 주민편익시설 확충 등 후속조치도 챙기겠다고 밝혔다.

장 시장은 이날 간담회에서 도서관과 체육시설 조성을 위한 공공부지 확보와 방문자센터 리모델링, 부성역 신설에 따른 비용 부담 문제 등 주민들의 주요 현안에 대해서도 해법을 모색하겠다고 약속했다.

성성호수공원 수질 개선과 조경 정비, 음악분수 설치 등을 추진하고 보행로 확보와 도로 확장 등 생활환경 개선에도 힘쓰겠다는 입장이다.

특히 내년 6월까지 성성호수공원 일대의 구체적인 발전 청사진을 마련하고 주민협의체를 구성해 사업 진행상황을 공유하는 등 주민 의견을 지속적으로 반영하겠다고 밝혔다.