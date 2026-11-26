인천광역시가 주거지역 인근 노후 공장에서 발생하는 미세먼지와 소음 등 환경오염 피해를 줄이기 위해 현장 단속에 나서 위법 사업장 3곳을 적발했다.

인천시 특별사법경찰은 지난 18일부터 20일까지 남동구 고잔동·운연동과 부평구 청천동 일대 노후 소규모 공장 밀집 지역을 대상으로 관할 구청과 합동 기획수사를 실시한 결과, 대기환경보전법과 소음·진동관리법을 위반한 사업장 3곳을 적발했다고 26일 밝혔다.

▲소규모 노후공장 점검 모습(적발 내용과 관련 없음) ⓒ인천광역시

이번 단속은 주거지역과 가까운 노후 공장에서 발생하는 미세먼지와 소음 등으로부터 주민 피해를 예방하기 위해 추진됐다.

주요 점검 사항은 △대기·폐수배출시설 설치 신고 여부 △배출시설과 방지시설의 적정 가동 여부 △기타 환경오염 관련 위법행위 등이다.

수사 결과 대기배출시설 설치 신고 없이 운영한 사업장 2곳과 소음배출시설 설치 신고를 하지 않은 사업장 1곳이 적발됐다.

실제로 A 업체는 관할 구청에 신고하지 않고 플라스틱 제품 성형(사출)시설을 가동했으며, B 업체는 신고 대상인 압축기를 신고 없이 설치·운영한 것으로 확인됐다.

관련 법령에 따르면 대기배출시설을 신고하지 않고 설치하거나 조업한 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 소음배출시설을 신고하지 않고 설치·운영한 경우에도 6개월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다.

인천시는 적발된 사업장의 위반 경위와 고의성 등을 추가로 조사한 뒤 관련 혐의로 공소청에 송치할 계획이다. 관할 구청도 위반 사항에 따라 사용중지나 폐쇄명령 등 행정처분을 병행할 예정이다.

최종문 시 특별사법경찰과장은 “노후 소규모 공장 밀집 지역은 미세먼지와 대기오염물질, 소음 등이 발생하기 쉬운 만큼 사업장의 법규 준수와 철저한 관리가 필수적”이라며 “환경오염 유발 사업장에 대한 지속적인 수사로 시민들이 안심할 수 있는 쾌적한 환경을 조성하겠다”고 말했다.