연말을 앞두고 '겨울철 식중독'의 주범인 노로바이러스가 광주 지역에서 빠르게 확산하고 있어 방역 당국에 비상이 걸렸다. 12월에 검출률이 50% 이상으로 폭증했던 사례가 있어 송년회 등 각종 모임에서의 각별한 주의가 요구된다.

전남광주통합특별시 광주보건환경연구원은 11월 셋째 주 지역 내 급성설사질환 환자 검체에서 노로바이러스가 12.8% 검출됐다고 26일 밝혔다. 이는 10월 말 8.8%에 비해 한 달도 채 안 돼 꾸준히 상승한 수치다.

더 큰 문제는 본격적인 겨울로 접어드는 12월에 확산세가 더욱 거세질 수 있다는 점이다. 실제로 지난해의 경우 11월 말 9.1%였던 검출률이 12월 말에는 53.7%로 무려 6배 가까이 급증했다.

최근 3년간 12월 최고 검출률 역시 △2023년 61.2% △2024년 41.7% △2025년 53.7%로 매년 겨울철 대유행이 반복됐다.

연구원은 올 겨울에도 이 같은 상승세가 이어질 것으로 보고 매주 검출 추이를 예의주시하고 있다.

▲광주보건환경연구원에서 감염성 질환 검출률을 체크하고 있다ⓒ전남광주통합특별시

노로바이러스는 급성 위장관염(장염)의 가장 흔한 원인으로 전염성이 매우 강하다. 오염된 음식이나 물은 물론, 감염자와의 접촉이나 바이러스에 오염된 물건을 통해서도 쉽게 전파된다.

12~48시간의 짧은 잠복기를 거쳐 구토와 물설사 등의 증상이 갑자기 나타나는 것이 특징이다. 증상이 사라진 뒤에도 최대 2주 이상 바이러스가 배출될 수 있어 집단 감염의 위험이 크다. 예방백신이 없어 개인위생 수칙 준수가 최선의 예방법이다.

노로바이러스를 예방하기 위해서는 △외출 후·식사 전·화장실 이용 후 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기 △음식은 85℃ 이상에서 1분 이상 익혀 먹기 △생굴 등 어패류는 날것으로 먹지 않기 △구토·설사 증상이 있으면 음식 조리하지 않기 등을 반드시 지켜야 한다.

서정미 광주보건환경연구원장은 "송년회와 가족 모임 등이 잦은 연말연시에는 단체 식사 등으로 인한 감염 위험이 더욱 커진다"며 "손 씻기와 익혀 먹기 등 개인위생 및 식중독 예방수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

한편 연구원의 검사 정보공개 페이지에 따르면 지난 10월까지 광주 지역 노로바이러스 검출은 699건으로 전체 검사 2768건의 25.3%였다. 1~5월에만 612건이 검출돼 10개월 누계의 87.6%가 이 기간에 집중됐다.

1월은 검출 건수와 검출률이 모두 가장 높았다. 검사 405건 중 208건(51.4%)에서 노로바이러스가 검출됐다. 이후 점차 감소세를 보이다가 9월에는 6건으로 가장 적었다가 10월부터 증가세로 전환됐다.