연말을 앞두고 '겨울철 식중독'의 주범인 노로바이러스가 광주 지역에서 빠르게 확산하고 있어 방역 당국에 비상이 걸렸다. 12월에 검출률이 50% 이상으로 폭증했던 사례가 있어 송년회 등 각종 모임에서의 각별한 주의가 요구된다.
전남광주통합특별시 광주보건환경연구원은 11월 셋째 주 지역 내 급성설사질환 환자 검체에서 노로바이러스가 12.8% 검출됐다고 26일 밝혔다. 이는 10월 말 8.8%에 비해 한 달도 채 안 돼 꾸준히 상승한 수치다.
더 큰 문제는 본격적인 겨울로 접어드는 12월에 확산세가 더욱 거세질 수 있다는 점이다. 실제로 지난해의 경우 11월 말 9.1%였던 검출률이 12월 말에는 53.7%로 무려 6배 가까이 급증했다.
최근 3년간 12월 최고 검출률 역시 △2023년 61.2% △2024년 41.7% △2025년 53.7%로 매년 겨울철 대유행이 반복됐다.
연구원은 올 겨울에도 이 같은 상승세가 이어질 것으로 보고 매주 검출 추이를 예의주시하고 있다.
노로바이러스는 급성 위장관염(장염)의 가장 흔한 원인으로 전염성이 매우 강하다. 오염된 음식이나 물은 물론, 감염자와의 접촉이나 바이러스에 오염된 물건을 통해서도 쉽게 전파된다.
12~48시간의 짧은 잠복기를 거쳐 구토와 물설사 등의 증상이 갑자기 나타나는 것이 특징이다. 증상이 사라진 뒤에도 최대 2주 이상 바이러스가 배출될 수 있어 집단 감염의 위험이 크다. 예방백신이 없어 개인위생 수칙 준수가 최선의 예방법이다.
노로바이러스를 예방하기 위해서는 △외출 후·식사 전·화장실 이용 후 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기 △음식은 85℃ 이상에서 1분 이상 익혀 먹기 △생굴 등 어패류는 날것으로 먹지 않기 △구토·설사 증상이 있으면 음식 조리하지 않기 등을 반드시 지켜야 한다.
서정미 광주보건환경연구원장은 "송년회와 가족 모임 등이 잦은 연말연시에는 단체 식사 등으로 인한 감염 위험이 더욱 커진다"며 "손 씻기와 익혀 먹기 등 개인위생 및 식중독 예방수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.
한편 연구원의 검사 정보공개 페이지에 따르면 지난 10월까지 광주 지역 노로바이러스 검출은 699건으로 전체 검사 2768건의 25.3%였다. 1~5월에만 612건이 검출돼 10개월 누계의 87.6%가 이 기간에 집중됐다.
1월은 검출 건수와 검출률이 모두 가장 높았다. 검사 405건 중 208건(51.4%)에서 노로바이러스가 검출됐다. 이후 점차 감소세를 보이다가 9월에는 6건으로 가장 적었다가 10월부터 증가세로 전환됐다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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