▲ⓒ전북테크노파크

전북테크노파크(원장 이규택, 이하 전북TP)가 크리스마스를 앞두고 도내 초등학생과 학부모가 함께 참여하는 주말 디지털 창작 특강 참가자를 모집한다.

26일 전북TP에 따르면 SW미래채움사업의 일환인 '지역사회 AI·SW 교육붐 조성 12월 특강' 참가 신청을 다음 달 9일 오후 6시까지 선착순 접수한다고 밝혔다.

교육은 오는 12월 12일 오후 1시부터 5시까지 남원 금동 SW미래채움 전북센터에서 자녀와 학부모 프로그램이 동시에 열린다.

초등학생은 증강현실(AR) 원리를 배워 입체 크리스마스 마을을 만들고 체험 교구인 머지큐브(Merge Cube)로 구현한다.

같은 시간 학부모는 생성형 AI로 가족용 미니게임의 규칙·캐릭터·배경을 직접 제작하며, AI 윤리와 자녀 지도법도 함께 익힌다.

모집 대상은 도내 초등학생과 학부모 각 10명 내외로, 가족 단위 참여를 위해 초등학생 신청자의 학부모를 우선 선발한다.

참가 희망자는 다음 달 9일 오후 6시까지 온라인 신청 페이지에서에서 접수하면 된다.

자세한 문의는 전북TP 홈페이지나 SW미래채움 전북센터로 하면 된다.

이규택 전북TP 원장은 "디지털 기술이 일상 전반으로 확산하면서 이를 올바르게 활용하는 역량이 중요해졌다"며 "학생과 학부모 모두 창의적이고 안전한 디지털 기술을 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.