우리 사회의 문화 지형도에는 보이지 않지만 완고한 계급표가 존재한다. 클래식 음악과 순수문학은 ‘고급 교양’의 자리에 놓이고, 트롯과 대중가요, 안방극장 드라마에는 은근한 경멸이 섞인 ‘통속’과 ‘저급’의 꼬리표가 따라붙는

다. 트롯을 두고 “촌스럽고 신파적”이라 폄하하거나, 대중이 열광하는 드라마와 장르문학을 “불륜과 자극뿐인 막장”이라며 손쉽게 깎아내리는 시선은여전히 뿌리 깊다.

“진정한 예술은 태어날 때부터 점잖고 소수의 엘리트만 향유한다”는 이 오만한 믿음 뒤에는 기묘한 역사적 착각이 도사리고 있다. 오늘날 인류 최고의 ‘클래식’으로 추앙받는 미겔 데 세르반테스의 『돈키호테』와 윌리엄 셰익

스피어의 4대 비극조차, 탄생의 현장에서는 당대 대중이 열광하던 자극적인 상업 오락물이었기 때문이다.

전쟁의 폐허 위에서 ‘외팔이 상이군인’이 벌인 장터 마당극, 『돈키호테』

1605년 출간된 『돈키호테』의 저자 세르반테스는 서재에 틀어박혀 고상한 글만 쓰던 부유한 귀족 문인이 아니었다. 오스만 제국과 맞붙은 레판토 해전에서 총상을 입고 왼손을 영구히 쓰지 못하게 된 상이군인, 이른바 ‘레판토의 외팔이’로 해적의 노예 생활과 감옥살이까지 치르며 시대의 풍파를 온몸으로 경험한 가난한 작가였다.

당시 스페인은 무적함대 패배 이후 끝없는 전쟁과 국가 파산, 대역병과 기근이 겹쳐 서민은 물론 하급 귀족조차 끼니를 걱정하던 참혹한 시대였다. 그런데 정작 당대를 휩쓸던 ‘기사도 소설’은 이 비참한 현실과 완벽하게 동떨

어진 ‘귀족용 소설’이자 노골적인 ‘불륜 소설’이었다. 고귀한 혈통의 기사가 왕비나 유부녀 귀부인을 애타게 연모하며 금기된 정사를 나누고, 현실 세계에는 존재하지도 않는 상상 속 거인과 용, 괴물을 칼 한 자루로 베어 넘기는

황당한 판타지가 핵심이었다.

세르반테스는 이 허황된 귀족 불륜 로맨스를 저잣거리 바닥으로 끌어내려 산산조각 냈다. 우리로 치면 양반의 허례허식을 조롱하던 조선의 장터용 마당극 같은 통쾌한 풍자였다. 문맹률이 높던 시절, 여관과 광장에 모인 서민들

은 책 속 가짜 괴물을 찾겠다며 라만차 들판의 풍차에 돌진하다 얻어터지는 늙은 기사 돈키호테의 이야기를 들으며 배를 잡고 웃었다. 평범한 시골 처녀를 절세의 공주 ‘둘시네아’로 떠받들고, 급기야 산초가 마늘 냄새 풍기는 촌부를 가리키며 마법에 걸린 둘시네아라고 속여도 철석같이 믿어 버리는 설정은 귀족 연애 소설을 향한 통쾌한 조롱이었다. 당시 『돈키호테』는 고매한 철학서가 아니라, 당대 유행을 재치 있게 비튼 인기 대중 오락물이었다.

빵 한 덩이 값으로 즐기던 ‘근친상간 막장극’, 셰익스피어 4대 비극

같은 시기 런던의 풍경은 한술 더 떴다. 셰익스피어가 주주로 있던 글로브 극장은 곰 싸움 경기장과 선술집이 뒤섞인 교외 서민 유흥 지구에 자리 잡았다. 극장 중앙의 지붕 없는 마당에는 입장료 1페니를 내고 서서 보는 하층민 관객 ‘그라운들링’이 수백 명씩 운집했다. 당시 1페니는 빵 한 덩이나 맥주 한 잔 값, 오늘날 한국 돈으로 치면 커피 한 잔에서 영화표 한 장 값에 불과한 서민의 쌈짓돈이었다.

오늘날 숭엄한 비극의 정점으로 꼽히는 셰익스피어 4대 비극은 바로 이 1페니 관객의 눈과 귀를 단숨에 붙잡기 위해 쓰인 상업 흥행 대본이었다. 현대 드라마를 비난할 때 쓰는 ‘막장’의 잣대를 들이대면, 셰익스피어야말로 원조

막장극이라 불러도 손색이 없다.

『햄릿』은 친형의 귀에 독을 부어 죽이고 형수와 결혼한 숙부의 ‘형제 살해’와 근친상간적 혼인으로 막을 열어 독살과 떼죽음으로 치닫는다. 『리어왕』은 사생아의 상속 분쟁, 친자매가 사생아 한 남자를 두고 벌이는 치정과 독살, 무대 위에서 살아있는 사람의 눈알을 파내는 끔찍한 패륜까지 쏟아 낸다. 의처증 살인극 『오셀로』, 연쇄 살인극 『맥베스』에 광대의 저속한 농담까지 곁들여지다 보니, 훗날 계몽사상가 볼테르가 『햄릿』을 두고 “술 취한 야만인의 상상력”이라 혹평한 것도 무리는 아니었다.

한참의 세월이 흐른 뒤 발견된 ‘클래식’의 가치

세르반테스와 셰익스피어는 당대에 누구보다 대중의 욕망을 정확히 읽어 낸 인기 작가였을 뿐이다. 이들이 오늘날 세계 문학의 최고봉이자 불멸의 클래식 반열에 오르게 된 것은 그 시기로부터 한참의 세월이 흐른 뒤였다.

문화이론가 레이먼드 윌리엄스가 “문화는 일상적 삶의 방식”이라 했고, 사회학자 피에르 부르디외가 고급과 저급의 경계란 사회적 계급과 문화 자본이 만들어 낸 ‘구별 짓기’의 산물이라고 규정했듯이, 예술의 계급은 고정되어 있지 않다. 18세기에 이르러 비평가 새뮤얼 존슨이 셰익스피어의 혼종극에서 ‘보편적 인간 본성’을 읽어 내고, 19세기 낭만주의자들이 웃음거리 광인 돈키호테를 ‘숭고한 이상주의자’로, 복수극 『햄릿』을 ‘근대 지식인의 내면 비극’으로 재발견하면서 비로소 두 작가에 대한 시대의 시선이 뒤바뀌었다.

후대의 비평가들이 없던 가치를 억지로 지어낸 것이 아니다. 저잣거리의 웃음과 눈물 속에 시대를 초월하는 보편적인 인간의 진실이 살아 숨 쉬고 있었기에, 세월을 건너 새로운 시선과 만나 그 진가가 발견된 것이다.

지금, 트롯과 드라마를 바라보는 편견을 거두자

400년 전 세르반테스가 쓴 저잣거리 풍자 소설과 영국의 1페니 상업 극장을 얕보던 시선은, 오늘날 트롯과 대중가요, 드라마를 폄하하는 우리의 편견과 닮아 있다. 트롯의 애절한 꺾기와 직설적인 정서, 대중음악의 노랫말 속

에 응축된 이별과 고단한 삶의 서사, 그리고 드라마가 그려 내는 치열한 인간 욕망의 충돌은 근현대의 험난한 역사를 견뎌 온 한국인의 굴곡진 생애를 가장 정직하게 담아낸 우리 시대의 살아 있는 예술 언어다.

대중성이 곧 저급함을 뜻하지는 않는다. 400년 전 세르반테스와 셰익스피어가 당대의 자극적인 대중 서사로 출발해 훗날 인류가 경외하는 클래식 문호의 반열에 올랐듯, 지금 우리가 ‘가벼운 대중문화’라 흘려보내는 트롯과 대중음악, 드라마 속에도 시대를 관통하는 깊은 울림과 예술적 가치가 맥동하고있다. 편견의 색안경을 벗고 오늘의 대중예술을 진지하게 다시 들여다볼 때다. 진짜 클래식은 언제나 대중의 숨결 가장 가까운 곳에서 시작된다. 대중의 사랑을 받는다는 것은 예술의 결격 사유가 아니다.