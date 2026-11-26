전국학교비정규직연대회의가 27일 서울 총파업을 예고한 가운데, 전북특별자치도교육청이 학교 급식 대체식 제공과 초등 돌봄교실 통합 운영 등 현장 공백을 막기 위한 비상 대응체계를 가동한다.

전북교육청은 파업으로 학생과 학부모의 불편이 가장 클 것으로 보이는 급식과 돌봄 분야를 중심으로 학교별 여건에 맞춘 대응 방안을 마련했다고 26일 밝혔다.

급식의 경우 학교별 파업 참여 인원과 여건을 따져 가급적 정상 운영하되, 조리가 어려운 학교는 △식단 조정 △빵·우유 등 대체식 제공 △도시락 지참 △교육과정 조정 등을 탄력적으로 적용하기로 했다.

초등돌봄은 학교 상황에 따라 돌봄교실을 통합 운영하고, 필요할 경우 정규 수업이 끝난 뒤 하교할 때까지 교실을 개방해 학생 안전을 챙기고 돌봄 공백을 최소화한다.

유치원 돌봄과 특수교육 분야 역시 교육과정에 차질이 없도록 사전 점검을 강화하고 긴급 연락 체계를 유지한다.

▲전북특별자치도교육청 표지석과 본관 건물.ⓒ

교육청은 파업 전날인 26일과 당일인 27일 본청과 교육지원청, 각급 학교에 상황실을 꾸려 급식 실시 여부와 돌봄교실 운영 현황을 실시간으로 살피고 긴급 상황에 곧바로 대응할 방침이다.

앞서 지난 4일과 23일 두 차례에 걸쳐 각급 학교와 기관에 파업 예고 사항과 직종별 대응 방안을 안내했으며, 24일에는 본청 관련 부서와 교육지원청 담당자 회의를 열어 준비 상황을 점검했다.

파업이 끝난 뒤에는 교육공무직원의 업무 복귀와 학교별 운영 상황을 확인해 교육활동이 빠르게 제자리를 찾도록 지원할 계획이다.

천호성 교육감은 "총파업에 따른 급식과 돌봄 공백으로 학생과 학부모가 겪는 불편을 최소화할 수 있도록 사전 준비부터 현장 상황 관리까지 철저히 하겠다"며 "모든 교직원이 서로 협력해 학생들의 교육활동과 학교 운영이 안정적으로 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.