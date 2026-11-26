경기 안산시가 보건복지부 주최 ‘2026년 우수자활기업’ 선정에서 전국 6곳 중 2곳을 차지하며 자활사업의 높은 성과를 입증했다.

우수자활기업 으로 선정된 안산돌봄사회적협동조합과 ㈜푸른소금이 주인공으로, 이들의 안정적인 일자리 창출과 저소득 취약계층의 경제적 자립 지원, 지역사회 발전 공헌이 주목받았다.

▲안산시청 전경 ⓒ안산시

㈜푸른소금은 취약계층 주거환경 개선을 위한 집수리 사업을 중점적으로 운영하며 생활 여건 향상에 힘쓰고 있다. 안산돌봄사회적협동조합은 장기요양 등 돌봄 서비스 제공을 통해 지역 내 돌봄 안전망 구축에 크게 기여하고 있다.

이처럼 자활기업은 근로능력이 있는 저소득층이 공동으로 운영하며 경제적 자립을 도모하는 사회적 기업 형태로, 단순 일 자리 제공을 넘어 자활 참여자가 스스로 경제 기반을 마련할 수 있도록 지원한다.

이번 성과는 자활기업 종사자들의 끊임없는 노력과 지역자활센터 등 유관기관의 협력 덕분에 가능했다.

이민근 시장은 “이번 우수 자활기업 선정은 참여자들의 열정과 관계기관의 협력이 한데 어우러진 결과”라며, “앞으로도 자활기업이 견고히 성장하여 지속가능한 일자리를 창출할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

안산시는 앞으로도 자활기업의 안정적 경영과 지역 경제 활성화를 위해 다양한 지원 정책을 지속적으로 추진하며, 사회적 약자의 자립과 사회통합에 앞장설 계획이다.