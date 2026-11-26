▲ⓒ전주상공회의소

전주상공회의소가 25일 복지 사각지대에 놓인 취약계층의 먹거리 지원과 지역사회 나눔문화 확산을 위해 '그냥드림' 기부금 전달식을 개최했다.

전주상의는 26일 이번 행사는 대한상공회의소 신기업가정신협의회(ERT)가 추진하는 '전국상의 공동챌린지'의 일환으로 마련됐다고 밝혔다.

이날 전주상공회의소는 기부금 200만 원을 전달했으며, 현대자동차(주) 전주공장도 100만 원 상당의 물품을 기탁하며 나눔 활동에 힘을 보탰다.

전달된 기부금과 물품은 전주시중앙푸드뱅크를 통해 생계에 어려움을 겪는 지역 내 취약계층을 지원하는 데 사용될 예정이다.

'그냥드림' 지원사업은 별도의 소득 기준이나 복잡한 신청 절차 없이 먹거리와 생필품을 지원하고, 필요한 경우 추가 복지서비스까지 연계해 복지 사각지대를 해소하는 사업이다.

김정태 전주상의 회장은 "이번 나눔이 어려운 이웃들에게 힘이 되고, 지역사회에 온기를 전하는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역 기업들과 함께 사회적 책임을 실천하고 지역사회와 상생하는 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.