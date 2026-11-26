인천문화예술회관이 2026년 한 해를 마무리하며 시민들에게 따뜻한 위로와 감동을 전할 송년공연을 선보인다.

26일 인천문화예술회관에 따르면 12월 한 달간 인천시립합창단과 시립무용단, 시립교향악단의 공연을 비롯해 포크 음악 무대까지 다채로운 장르의 공연이 이어진다.

▲인천문화예술회관 전경 ⓒ인천광역시

먼저 인천시립합창단은 10일 오후 7시30분 아트센터인천 콘서트홀에서 제199회 정기연주회 ‘Dear Christmas’를 개최한다. 윤의중 예술감독의 지휘로 바흐의 걸작 ‘마니피캇’을 웅장한 합창과 풍부한 악기 편성으로 선보이며, 크리스마스 캐럴 메들리로 연말 분위기를 더한다. 관람료는 R석 3만원, S석 2만원이다.

16일 오후 2시에는 소공연장에서 올해 마지막 ‘커피콘서트’가 열린다. 한국 포크 음악의 거장 정태춘·박은옥이 출연하는 ‘사랑하는 이에게’ 공연에서는 ‘촛불’, ‘떠나가는 배’, ‘사랑하는 이에게’ 등 대표곡을 어쿠스틱 선율로 들려준다. 관람료는 전석 1만5000원이다.

인천시립무용단은 18일 오후 7시30분과 19일 오후 4시 스튜디오1에서 기획공연 ‘Dancer’s Playlist’를 선보인다. 무용수들이 즐겨 듣는 음악과 그에 얽힌 이야기를 각자의 춤으로 풀어낸 작품으로, 소규모 스튜디오 공연을 통해 관객과 가까이 호흡하는 무대를 마련한다. 관람료는 전석 1만원이다.

연말의 대미는 창단 60주년을 맞은 인천시립교향악단이 장식한다. 26일 오후 5시 인천문화예술회관 대공연장에서 열리는 ‘2026 송년음악회’에서는 베토벤 교향곡 제9번 ‘합창’을 선보인다.

공연에 앞서 송현민 월간 객석 편집장의 사회로 금노상 전 예술감독과 최수열 현 예술감독이 함께하는 특별 대담도 진행된다. 본 공연에는 금노상 지휘자를 비롯해 소프라노 홍혜란, 메조소프라노 방신제, 테너 박승주, 베이스 김대영과 부천시립합창단, 수원시립합창단이 참여한다. 관람료는 전석 1만원이다.

홍순미 인천문화예술회관장은 “한 해 동안 각자의 자리에서 최선을 다한 시민들이 공연장에서 따뜻한 위로와 새로운 희망을 얻어가시길 바라는 마음으로 송년 무대를 준비했다”며 “소중한 사람들과 함께 겨울밤의 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.