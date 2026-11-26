경기 군포소방서는 겨울철 화재위험 증가에 따라 독거노인, 장애인, 거동불편자 등 화재 안전 취약계층의 인명피해를 줄이기 위해 ‘119안심콜’ 서비스 가입을 적극 권장하고 있다.

‘119안심콜’은 사용자가 질병 정보, 연락처, 보호자 정보 등을 사전에 등록하면 긴급상황 발생 시 해당 정보를 기반으로 맞춤형 응급처치와 신속한 병원 이송을 지원하는 무료 안전 서비스다.

▲‘119안심콜’ 홍보 포스터 ⓒ 군포소방서

특히 화재 발생 시에는 문자메시지 발송과 함께 119 상황요원이 직접 전화해 화재 상황과 대피 방법을 안내하는 기능이 있어, 혼자 거주하거나 거동이 불편한 대상자들의 신속한 대응에 큰 도움이 된다.

가입 대상은 독거노인과 장애인, 만성·중증질환자 등으로, 등록 시 비상 상황 발생 시 보호자에게도 문자로 상황 알림이 전달된다. 신청은 119안전신고센터 공식 홈페이지에서 ‘119안심콜’을 선택 후 본인인증과 정보 입력을 통해 간편하게 할 수 있으며, 자녀나 보호자, 사회복지사 등이 대리 등록하는 것도 가능하다.

조천묵 군포소방서장은 “예고 없이 찾아오는 화재에 대비해 사전 등록을 하는 것이 가장 중요한 안전 대책”이라며 “주변에 거동이 불편하거나 혼자 생활하는 분이 있으면 ‘119안심콜’ 가입을 적극 도와 주시길 바란다”고 당부했다.

이번 ‘119안심콜’ 서비스는 화재뿐 아니라 응급상황에서 취약계층의 안전을 지키는 사전 안전망 역할을 하면서 지역사회 안전 강화에 기여할 것으로 기대된다.