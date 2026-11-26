박지원 더불어민주당 의원(전북 군산.김제.부안을)이 2027년 8월 열리는 ‘서울 세계청년대회’를 앞두고 2023년 새만금 세계스카우트잼버리 파행을 거울삼아 정부가 참가자 숙박 대책과 예산을 철저히 챙겨야 한다고 촉구했다.

박 의원은 두 차례에 걸쳐 "정부가 조직위원회에 준비 책임을 떠넘기거나 부처 간 협의가 늦어질 경우 국가 위신이 떨어질 수 있다"고 우려했다.

26일 국회 질의에서 박 의원은 지난 2023년 8월에 새만금에서 열린 세계청소년잼버리대회를 상기시키면서 "제 지역구가 새만금인데 새만금에서 얼마 전에 국제 행사 했지 않느냐? 조직위원회만 믿고 정부가 안 챙기다가 또 국가적인 위신이 떨어질 수 있는가 하는 걱정이 좀 많이 된다"고 우려했다.

박 의원은 공공서비스 예산 100억 원을 포함해 약 233억 원이 편성된 문체부의 내년도 세계청년대회 예산에 학교 강당 등을 숙소로 활용하는 데 드는 비용이 포함됐는지 물었다. 문체부 측은 해당 비용이 예산에 반영되지 않았다고 답했다.

정부는 천주교 대회 조직위원회의 숙소 확보와 별도로 교육부와 서울시, 교육청 등과 예비 숙박시설을 마련하는 방안을 협의 중이라고 밝혔지만 학교 시설을 단체 숙소로 쓰려면 안전을 점검하고 샤워실과 화장실, 냉방 등 편의시설도 갖춰야 한다는 지적이 나왔다.

교육부 장관은 서울시교육청과 노후 학교시설 개보수에 특별교부금을 일부 지원하는 방안을 협의 중이라며, 필요하면 국가 차원의 별도 예산 지원도 요청하겠다고 밝혔다. 또 서울시교육청이 최소 200억 원 가량을 제시했지만 구체적인 수용 인원과 소요액은 추가로 산정해야 한다고 설명했다.

기획예산처 차관은 정부가 치안·안보와 공공서비스 등 간접 지원에 예산을 편성했다며, 학교시설 개보수는 당초 논의에 포함되지 않았다고 밝혔다. 교육청이 시설을 개보수해 자발적으로 제공할 경우 특별교부금을 활용할 수 있다는 취지로 답했다.

박 의원은 질의 말미에 "숙소를 추가로 확보해야 할 청년이 30만 명에 이를 수 있다"고 본다면서 부처 간 책임과 비용 분담을 다시 짚었다. 그는 앞선 국제행사에서 부처 간 칸막이로 대응이 늦어지고 조직위에 책임을 떠넘겨 망신을 산 사례가 있었다며 “기획예산처에서도 좀 같이 예산 구조 배분 구조 이런 걸 좀 챙겨 달라"고 주문했다.

가톨릭 세계청년대회는 2027년 7월 29일부터 8월 2일까지 전국 15개 교구에서 열리는 교구대회에 이어, 8월 3일 부터 8일 까지 서울에서 본대회가 열린다.