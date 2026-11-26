전북 완주군이 숙련된 경험과 기술을 갖춘 중장년층을 지역 산업의 핵심 인력으로 끌어안는 맞춤형 고용 정책으로 가시적인 성과를 거두고 있다.

만성적인 인력난을 겪는 지역 중소기업에는 일손과 작업장 환경 개선을 돕고, 퇴직 후 인생 2막을 준비하는 신중년에게는 안정적인 일터를 연결해 주는 상생 모델이 현장에 안착하는 모양새다.

완주군은 올해 추진한 '2026년 신중년 리스타트 플러스(RE-START PLUS) 지원사업'을 통해 관내 6개 기업의 근무 환경을 개선하고 신중년 27명이 새로 취업에 성공했다고 26일 밝혔다.

이 사업은 전북 도내 만 40세부터 64세 이하 신중년 구직자를 채용해 3개월 이상 고용을 유지한 완주 관내 중소·중견기업을 지원하는 정책이다.

군은 완주고용지원단(완주군일자리지원센터)을 통해 참여 기업에 최대 1000만원의 근무 환경 개선비를 지원하고, 새로 채용된 신중년 근로자에게는 고용안정정착금을 지급해 장기근속을 이끌어냈다.

올해는 알앤더스(주)와 ㈜진민푸드, ㈜지비피 등 6개 기업이 참여해 낡은 샤워실과 화장실을 개보수하고 근로자 휴게 공간을 새로 꾸미는 등 쾌적한 일터를 만들었다. 이 과정에서 채용된 신중년 27명 모두 고용안정정착금을 받으며 현장에 안정적으로 자리 잡았다.

▲완주군이 시행하는 신중년 남성 맞춤 프로그램. ⓒ완주군

완주군이 이처럼 신중년 고용에 공을 들이는 이유는 고령화가 빠르게 진행되는 가운데 지역 제조업 현장의 구인난과 중장년층의 재취업 갈증을 동시에 풀기 위해서다.

앞서 지난 2019년 전국 지자체 대상 신중년 일자리지원센터 공모에 선정되며 일찌감치 기반을 다진 군은 현재도 다층적인 신중년 지원망을 가동하고 있다.

이번 리스타트 플러스 사업 외에도 △신중년 채용 기업에 1인당 월 70만원씩 12개월간 인건비를 대고 2년 근속 근로자에게 200만원의 장려금을 주는 청년·신중년 취업지원사업 △주 24~35시간 단시간 근무를 지원하는 신중년 유연근무형 일자리 사업 △타 지역 전입 중소 제조기업 재직자를 위한 주거생활안정지원금 등을 연계해 현장 밀착형 지원을 이어가고 있다.

참여 기업 관계자는 "신중년 채용과 함께 근무환경까지 개선할 수 있어 기업 운영에 큰 도움이 됐고 직원들도 쾌적해진 환경에 매우 만족하고 있다"며 "이번 시설 정비가 단순한 보수를 넘어 근로자의 복지와 근무 만족도 향상으로 이어졌다"고 말했다.

유희태 완주군수는 "이번 사업을 통해 기업은 우수한 신중년 인재를 확보하고 근로자는 쾌적한 환경과 안정적인 정착 지원을 동시에 누리게 됐다"며 "앞으로도 지역 중소·중견기업의 인력난을 해소하고 신중년에게 양질의 일자리를 제공하도록 현장 중심의 고용 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

완주군은 올해 사업의 성공적인 안착을 발판 삼아 내년에도 지역 산업 여건에 맞춘 신중년 일자리 창출과 근무환경 개선 지원을 다각적으로 확대해 나갈 계획이다.