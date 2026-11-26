▲아산스마트팩토리마이스터고 전경 ⓒ프레시안 DB

충남 아산 스마트팩토리 마이스터고가 공공기관 취업에서도 성과를 거두고 있다.

아산스마트팩토리마이스터고(교장 조동헌)는 3학년 강민성 학생이 근로복지공단 7급 행정직 보험사업분야 대전권 고졸 채용전형에 최종 합격했다고 26일 밝혔다.

강 학생은 학교의 맞춤형 취업지원 프로그램을 활용해 공공기관 직무에 대한 이해도를 높이고 필기시험과 면접을 준비해 왔다.

강 학생은 “학교의 취업지원 프로그램과 선생님들의 지도가 합격에 큰 도움이 됐다”며 “책임감을 갖고 업무를 수행하며 국민에게 신뢰받는 직원으로 성장하겠다”고 말했다.

2022년 전국 최초의 스마트팩토리 분야 마이스터고로 개교한 아산 스마트팩토리 마이스터고는 산업현장에 필요한 실무형 기술인재 양성에 주력하고 있다.

삼성전자와 삼성디스플레이, 삼성바이오로직스, 두산로보틱스, DB하이텍, 코닝정밀소재 등 제조·첨단기업에 취업 성과를 내고 있다.

한국산업단지공단과 한국전기안전공사, 한국환경공단, 한국철도공사 등 공공기관은 물론 국가직 9급 공무원과 군무원 등으로도 진출 분야를 넓히고 있다.

학교는 2026학년도 취업률 100%를 목표로 학생의 적성과 희망진로에 맞춘 단계별 취업교육을 강화할 계획이다.

모성진 지도교사는 “학생이 목표를 정하고 꾸준히 준비한 결과가 최종 합격으로 이어졌다”며 “학생들이 다양한 분야로 진출할 수 있도록 맞춤형 취업교육과 지원을 이어가겠다”고 말했다.





▲근로복지공단 6급 행정직 보험사업분야 대전권 고졸 채용전형에 최종 합격한 강민성 학생 ⓒ아산스마트팩토리마이스터고





