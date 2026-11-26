▲고창군 2027 예산안 인포그래픽ⓒ고창군

전북 고창군이 군 개청 이래 처음으로 본예산 1조원 시대를 열며 지역 도약의 전기를 마련했다.

고창군은 2027년도 본예산안으로 총 1조26억원을 편성해 고창군의회에 제출했다고 26일 밝혔다. 올해 본예산 8802억원보다 1224억원(13.9%) 늘어난 규모로, 군 살림 규모가 1조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

이번 예산안은 심덕섭 군정 2기 슬로건인 '함께여는 미래, 도약하는 고창'의 핵심 공약 이행과 군민 생활 안정, 지역경제 활성화에 무게를 뒀다. 특히 정부 공모 사업에 도전 중인 '농어촌기본소득' 재원 978억원을 본예산에 미리 담아 전 군민 기본소득 실현에 대한 강한 의지를 드러냈다.

그동안 행정절차 이행으로 미뤄졌던 주요 현안 사업들도 대거 본궤도에 오른다. 고창군은 △터미널 도시재생 혁신지구(109억원) △사시사철 김치원료 공급 플랫폼(193억원) △유아친화형 국민체육센터(26억원) △로컬푸드 복합문화센터(20억원) △목재문화체험장 조성(18억원) 등을 추진해 군민이 체감할 수 있는 생활·도시 기반을 넓힐 계획이다.

민생경제 회복과 세대별 맞춤형 지원도 폭넓게 반영됐다. 지역 내 소비를 이끌 고창사랑상품권 할인판매 보상금 84억원과 흥덕면 중규모 LPG배관망 구축 25억원을 편성했다.

노년층을 위해서는 노인일자리 및 사회활동 지원 190억원과 저소득 노인 임플란트·틀니 지원 1억7000만원을 책정했다.

청년과 청소년 분야에는 △고등학교 기숙사생 급식비 지원(11억원) △청년매입 임대주택사업(10억원) △대학등록금 지원(4억5000만원) △서남부권 어울림문화공간(22억원) 등을 배정했으며, 지역 공동체 활동에 힘을 보태는 새마을부녀회 활동수당 3억5000만원도 새로 만들었다.

관광과 여가 공간 확충을 위해서는 △지역사랑 휴가지원(10억원) △북부권 파크골프장(9억원) △고창천 유휴부지 다목적 친수공간(5억원) △주공아파트 뒤 공영주차장(3억5000만원) 조성 사업에 나선다.

재난 예방과 쾌적한 생활환경 조성을 위한 예산도 크게 늘려 고수 내창 등 마을하수도 및 하수관로 정비에 278억원을 투입하고 △고창천 등 지방하천정비(115억원) △고창·평촌·대동 자연재해위험개선지구 정비(109억원) △농촌환경중점관리시설 정비(95억원) △영농폐자재 수거 처리(2억원) △풍수해보험(1억원) △쓰레기 불법투기 단속 CCTV 설치(7000만원) 등을 추진한다.

심덕섭 고창군수는 "예산 1조원 시대 개막과 농어촌기본소득 추진은 서해안권 중심도시로 도약하는 고창의 성장세를 보여주는 상징적 지표"라며 "외형적 성장에 그치지 않고 군민이 피부로 느끼는 인프라 구축과 복지 서비스 확대를 통해 삶의 질을 높이는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

고창군이 제출한 2027년도 본예산안은 오는 12월 8일부터 열리는 고창군의회 정례회 심의를 거쳐 12월 17일 최종 확정된다.