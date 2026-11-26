경기 군포시가 인접 지역에서 발생한 소나무재선충병의 관내 유입을 막기 위해 예방나무주사와 소나무류 무단 이동 특별단속에 나선다.

군포시는 최근 5년간 소나무재선충병 청정지역을 유지해 왔으나, 지난 10월 인근 안양시에서 발병이 확인됨에 따라 선제적인 방역체계 구축에 나섰다고 26일 밝혔다.

▲소나무 재선병 시료 채취 현장 ⓒ군포시

시는 감염목 발생지 반경 2km 이내에 포함된 산본1동·산본2동·금정동·궁내동·광정동 등 5개 동 일부를 소나무류 반출금지구역으로 지정·공고했다.

아울러 시 경계 산림과 관내 공원·녹지에 있는 우량 소나무를 대상으로 예방나무주사를 실시한다. 건강한 소나무 줄기에 방제 약제를 주입하는 방식으로, 동절기부터 이른 봄까지 집중적으로 진행해 방제 효과를 높일 계획이다.

소나무류 무단 이동에 대한 특별단속도 다음 달 11일까지 실시한다. 목재생산업체와 조경업체, 화목 사용 농가 등을 대상으로 생산·유통 대장 비치 여부와 미감염확인증 등 원목 출처, 화목의 매개충 침입·탈출공 흔적 등을 집중 점검한다.

소나무재선충병은 감염목의 인위적인 이동을 통해서도 확산할 수 있는 만큼, 시는 예방과 단속을 병행해 지역 내 확산 가능성을 차단한다는 방침이다.

한대희 시장은 “인접 지역 발병으로 긴장감을 높여 예찰과 방제에 총력을 기울이고 있다”며 “선제적인 예방나무주사 사업과 철저한 무단 이동 단속을 통해 소나무재선충병 유입을 차단하겠다”고 말했다.