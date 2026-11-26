김신 완도군수가 평소 행정 서비스 접근성이 떨어지는 외딴섬을 직접 찾아 민원 40여 건을 수렴했다.

26일 완도군에 따르면 지난 10월 금일읍 신도를 시작으로 노화읍 어룡도, 청산면 대모도(모서리)에 이어 지난 18일 소안면 횡간도까지 관내 외딴섬 4곳에서 현장 소통 행정과 생활 밀착형 봉사 활동을 병행했다.

▲김신 완도군수가 외딴섬 어룡도를 찾아 주민과의 대화를 하고있다.2026.11.26ⓒ완도군

현장에서 접수된 40여 건의 건의 사항은 어업 기반과 생활환경에 직결된 사안이 대부분이었고 주민들은 선착장 부잔교 설치와 방파제·물양장 확충 등 어업 기반 시설 보강을 비롯해 도로 확·포장, 해양 쓰레기 처리, 정화조 분뇨 수거, 공공 하수처리 시설 설치 등을 건의했다.

이와 함께 전복 유통 구조 개선 및 가격 안정, 완도사랑상품권 운영 개선, 여객선 운항 개선, 100원 희망 택시 이용권 지원 확대 등 지역 경제와 이동권 관련 현안도 함께 제기됐다.

행정 서비스 접근성이 떨어지는 외딴섬을 직접 찾아 현장 의견을 수렴한 취지는 의미가 크지만 부잔교·방파제 확충과 공공 하수처리, 정화조 분뇨 수거, 여객선 운항 개선 등은 도서 주민들이 꾸준히 제기해 온 핵심 생활·어업 기반 현안이다.

내년도 본예산 심의가 진행 중인 시점을 감안할 때 접수된 40여 건 가운데 단기 해결 과제와 중장기 예산 반영 대상을 명확히 구분하고 구체적인 처리 일정을 주민과 공유하는 후속 관리가 뒷받침돼야 실질적인 정책 체감도를 높일 수 있을 전망이다.

완도군은 접수된 건의 사항을 소관 부서에서 검토해 신속 처리가 가능한 사안은 우선 해결하고 예산 확보나 관계 기관 협의가 필요한 사안은 중장기 과제로 관리할 방침이며 내년에도 외딴섬 방문 현장 행정을 이어갈 계획이다.

김신 군수는 "외딴섬 주민들을 직접 만나 생활 속 어려움을 듣고 함께 해결 방안을 고민하는 뜻 깊은 시간이었다"며 "앞으로도 주민들과 소통의 폭을 넓혀가고 불편 사항은 하나하나 세심하게 살펴 개선될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.