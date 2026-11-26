'수의계약'은 경쟁입찰을 거치지 않고 특정업체를 선정할 수 있어 신속한 계약이 가능하지만 업체 선정 과정에서 담당 공무원의 재량이 커지는 등 공정성 시비가 잦았다.

일부 업체와 반복적으로 수의계약을 체결하는 관행이나 특정 업체에 일감을 몰아줄 가능성, 물량을 2000만원 이하로 쪼개 수의계약을 체결했다는 의혹 등 논란과 말썽이 심심치 않게 제기돼 기초단체마다 골머리를 앓고 있다.

특정업체 몰아주기 논란에 휘말렸던 전북자치도 익산시가 지역 중소업체의 참여기회를 넓히는 동시에 계약 행정의 공정성과 투명성을 확보하는 '수의계약 제도 손질'에 나서기로 해 관심을 끈다.

▲익산시는 26일 오후 익산시의회 중회의실에서 시의원과 시민단체, 지역업체 관계자 등이 참석한 가운데 '수의계약 제도개선을 위한 2차 간담회'를 개최한다. ⓒ프레시안

익산시는 26일 오후 익산시의회 중회의실에서 시의원과 시민단체, 지역업체 관계자 등이 참석한 가운데 '수의계약 제도개선을 위한 2차 간담회'를 개최한다.

지난 6일 열린 1차 현장간담회에서 수렴된 건의사항을 토대로 구체적인 개선방향을 논의하고 지역업체 보호와 공정성 확보 등 '두 마리 토끼'를 잡을 수 있는 조화로운 기준을 찾겠다는 의지이다.

익산시는 "경쟁입찰 위주로 계약을 진행하면 자본력과 실적을 갖춘 인근 대도시 업체에 수주가 쏠려 정작 지역 영세·중소 업체들이 설 자리를 잃게 되는 구조적 한계가 있다"며 산림분야의 상당수 물량을 특정 업체에 몰아줬다는 의혹에 휘말린 바 있다.

하지만 지역업체 보호를 위해 수의계약 기준을 완화할 경우 공정성 논란이 제기되는 등 문제가 있어 지역경제 활성화와 공정성 회복을 위한 세밀한 제도 설계가 필수적이다.

앞서 진행된 1차 간담회에서는 △소액 수의계약 기준 금액 상향(1500만원→2000만원) △여성·장애인·사회적 기업 및 청년창업기업 등 사회적 약자 기업의 5000만원 이하 수의계약 활용 △다수 면허 보유업체에 대한 계약 횟수 적용 방식 등이 제시됐다.

일각에서는 이들 대안과 관련해서도 부작용이나 편법 대응 우려의 목소리가 나오고 있어 정밀한 논의가 필요하다는 지적이다.

익산시는 간담회에서 수렴된 각계각층의 의견을 면밀히 검토해 이달 안으로 최종 개선안을 확정하고 다음달 중 '익산시 수의계약 업무 운영규정'을 개정해 본격 시행한다는 방침이어서 귀추가 주목된다.

건설업계의 한 관계자는 "수의계약 제도를 어떤 식으로 개선한다 해도 소규모 기업들의 이해관계는 엇갈릴 수 있다"며 "제도를 손질하는 것도 중요하지만 지역업체 우선과 공정성 확보라는 두 축을 중심으로 다수에게 도움이 되도록 운영하겠다는 공정한 행정의지가 더 중요할 것"이라고 주장했다.