▲ⓒ전북연구개발특구본부

연구개발특구진흥재단 전북연구개발특구본부(본부장 유진혁, 이하 전북특구본부)는 지난 25일 전북대학교 국제컨벤션센터에서 지역 대학의 우수 연구성과 확산과 기업 기술사업화 촉진을 위한 'JB TECH BRIDGE 2026(전북권 대학 기술교류회)'를 개최했다.

전북특구본부는 도내 대학의 연구역량과 기업 수요를 직접 연계해 기술이전 및 공동 연구개발(R&D)을 확대코자 이번 교류회를 마련했다고 26일 밝혔다.

행사에는 전북대·국립군산대·원광대·전주대·우석대·호원대 등 도내 6개 대학과 기술보증기금·전북경제통상진흥원·전북테크노파크 등 기업지원기관이 참여했다.

전북특구본부는 AI, 첨단바이오, 반도체·디스플레이, 첨단로봇·모빌리티, 미래에너지·원자력 등 전략기술 분야의 대학 유망기술 70개를 발굴해 21개 수요기업과 사전 매칭했다.

현장에서는 지능형로봇·피지컬AI(전북대), 소형모듈원자로(SMR) 선박탑재 요소기술(국립군산대), AI 기반 최대 성장기 예측(원광대) 등 주요 기술설명회와 함께 대학 연구자·기술이전 전담조직(TLO)·지원기관의 1대1 맞춤형 상담이 진행됐다.

전북특구본부는 상담 결과를 바탕으로 후속 기술협의와 공동 R&D 기획, 기술보증·정책자금 연계를 원스톱으로 지원할 계획이다.

유진혁 전북특구본부장은 "혁신기업의 신규 아이템이 성장하려면 기업 수요와 지역 대학 R&D 성과의 유기적 협력이 필수적"이라며 "앞으로도 21개 참여기업의 수요를 사업화와 금융지원까지 원스톱으로 연결해 지역산업 혁신을 이끄는 기술사업화 허브 역할을 다하겠다"고 말했다.