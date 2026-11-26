"창원시 진해구 명동 소쿠리섬을 더 이상 접근이 제한된 섬으로 방치해서는 안됩니다."

장병운 창원특례시의원(웅천·웅동)은 25일 열린 제157회 창원시의회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 이같이 피력했다.

장 의원은 "소쿠리섬은 천혜의 자연환경과 아름다운 해안 경관을 간직한 소중한 자산이다"며 "시민들과 관광객들이 찾아와 즐기고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있는 무한한 가능성을 가진 섬이다"고 밝혔다.

하지만 장 의원은 "안타깝게도 이 소중한 섬은 국방부 소유 토지가 대부분을 차지하고 있어 시민들이 자유롭게 이용하고 활용하는데 많은 제약이 따르고 있다"고 말했다.

즉 시민의 삶과 지역 발전을 위해 활용할 수 있는 소중한 자원이 사실상 제 역할을 하지 못하고 있다는 것.

그러면서 "지역의 소중한 자원을 합리적으로 활용할 수 있는 방안을 창원시와 국방부가 함께 해법을 찾아야 한다"고 의미를 부여했다.

▲장병운 창원특례시의원(웅천·웅동)이 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ프레시안(조민규)

장 의원은 소쿠리섬을 다시 찾을 수 있는 공간 만들기 위해 다음과 같이 제안을 했다.

"소쿠리섬의 현재 직면한 국방부소유 토지와 시설물에 대한 현황을 시민들에게 명확하게 설명해 달라. 소쿠리섬을 찾아온 시민들과 관광객들이 헛걸음하지 않도록 행정대집행의 대상과 철조망 설치 범위와 화장실 매점 등 시설의 이용 불가 사유를 폭넓게 알려달라"고 했다.

또 "창원시는 국방부와의 적극적인 협의를 통해 소쿠리섬을 다시 시민들에게 개방해야 한다. 소쿠리섬을 친환경 창원시의 남포유원지 조성 세부시설 실시계획과 함께 해양레저관광휴양 명소로 조성해야 한다"고 덧붙였다.

장병운 시의원은 "창원시가 국방부와 관계기관의 협력을 최대한 이끌어내야 한다"고 하면서 "소쿠리섬을 시민들과 관광객들이 자유롭게 찾을 수 있는 창원시의 대표적인 해양레저관광휴양 명소가 되기를 간절히 바란다"고 강조했다.