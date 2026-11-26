▲ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행(이하 전북은행) 창구 직원의 예리한 눈썰미와 경찰의 발 빠른 출동이 2000만 원의 금융자산을 지켜냈다.

26일 전북은행은 무주경찰서와 긴밀히 공조해 보이스피싱 의심 거래를 송금 직전 차단하고 2000만 원 상당의 피해를 예방했다고 밝혔다.

지난 8월 전북은행 직원을 사칭한 사기범은 'JB햇살론15' 및 'JB햇살론 특례보증' 이용 고객에게 접근해 기존 대출금을 상환하면 추가 대출이 가능하다며 문자와 전화로 자금 이체를 유도했다.

하지만 고객의 송금 요청을 응대하던 직원이 거래 과정에서 보이스피싱 정황을 직감했다.

직원은 즉각 고객의 문자와 통화 내역을 확인해 사기임을 파악한 뒤 곧바로 경찰에 신고했고 무주경찰서 수사관이 신속히 현장에 출동해 고객의 자산을 지켜낼 수 있었다.

전북은행 관계자는 "금융기관을 사칭해 대출 상환과 추가 대출을 미끼로 자금을 가로채는 사기가 기승을 부리고 있어 각별한 주의가 필요하다"며 "앞으로도 선제적 대응과 유관기관 협력을 강화해 고객 자산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.