이재명 대통령의 국정운영에 대해 '잘하고 있다'는 긍정 평가가 43%, '잘못하고 있다'는 부정 평가가 45%로 집계된 여론조사 결과가 26일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 23~25일 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시해 26일 공개한 여론조사 결과다.

긍정 평가는 2주 전보다 1%포인트(P) 하락해 9월 이후 40%대에서 횡보하고 있고, 부정 평가도 2%P 하락했다.

연령별로 긍정 평가는 20대(25%)와 30대(32%)에서 낮았고, 50대(60%)에서 가장 높았다. 이념성향별 중도층은 긍·부정 평가가 43%로 같았다. 국정운영 방향성에 대해선 '올바른 방향' 42%, '잘못된 방향' 46%로 나타났다.

정당지지도 조사에선 더불어민주당 35%, 국민의힘 23%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1%로 집계됐다. 민주당은 지난 조사와 동일했고 국민의힘은 2%P 떨어졌다.

민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대해선 찬성한다 34%, 반대한다 44%로 집계됐다. 한 달 전 같은 조사(찬성 34%, 반대 45%)와 비교해 유의미한 변화는 없었다.

민주당 지지층에선 찬성 61%, 국민의힘 지지층에선 반대 80%로 나타났다. 이념 성향별 중도층에선 찬성 32%, 반대 41%였다.

한편 만 14세 미만 청소년의 SNS 가입을 제한하는 방안에 대해 찬성 응답은 57%, 반대 응답은 35%로 조사됐다.

휴대전화 가상번호(100％)를 이용한 전화면접으로 이뤄진 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P, 응답률은 20.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.