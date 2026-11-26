찬 바람이 옷깃을 여미게 하는 겨울 문턱에서 전북 부안군에 이웃을 향한 따뜻한 온기가 다시 피어오른다.

내 이웃을 위해 내민 작은 정성이 돌고 돌아 다시 지역 주민의 겨울을 데워주는 '희망2027나눔캠페인'이 오는 12월 1일부터 내년 1월 31일까지 62일간 펼쳐진다.

부안군민이 모은 성금은 전북사회복지공동모금회를 거쳐 고스란히 부안 지역으로 되돌아오는 상생의 나눔으로 이어지고 있다.

실제로 올해 부안군에는 모금회 기획사업을 통해 명절 지원과 난방비, 긴급지원사업비 등 9200여만원이 전달됐으며, 이웃돕기 지정기탁금 1억여원도 관내 어려운 이웃들의 삶에 보탬이 되고 있다.

강요가 아닌 군민 스스로의 자발적인 마음에서 우러나온 나눔이 지역 공동체를 지탱하는 든든한 버팀목 역할을 하고 있는 셈이다.

캠페인 기간 동안 부안군 13개 읍·면 행정복지센터에는 누구나 쉽게 마음을 보탤 수 있도록 성금 접수창구가 운영된다.

▲전북 부안군이 다음달 1일부터 희망2027나눔캠페인에 돌입하기에 앞서 읍·면 담당자 간담회를 개최하고 있다. ⓒ

군은 주요 기관의 현수막과 포스터는 물론 군 홈페이지와 소식지, 이장회의 등을 통해 나눔의 온기를 널리 알릴 계획이다. 기부에 참여하거나 궁금한 점이 있는 주민은 가까운 읍·면 행정복지센터나 부안군청 사회복지과로 문의하면 된다.

부안군은 군민이 믿고 맡긴 소중한 정성이 한 푼도 허투루 쓰이지 않도록 현장 준비도 일찌감치 마쳤다.

지난 24일에는 진춘이 사회복지과장과 13개 읍·면 팀장, 이웃돕기 담당자 등 27명이 한자리에 모여 캠페인 추진 방향과 투명한 성금 접수 체계를 점검했다.

이날 참석자들은 성금을 받으면 곧바로 납입확인증을 발급하고 접수기관 입금과 기부자 명단 전달까지 이어지는 절차를 꼼꼼히 살폈으며, 현물 기부 처리 방법도 통일해 군민이 어느 읍·면을 찾더라도 똑같이 친절하고 정확한 안내를 받을 수 있도록 뜻을 모았다.

진춘이 부안군청 과장은 "군민이 가장 먼저 나눔을 전하는 곳이 읍·면 창구인 만큼 작은 성금 하나도 정확하고 투명하게 전달되도록 현장 담당자들의 역할이 중요하다"며 "군민 여러분의 정성은 사회복지공동모금회를 거쳐 다시 부안 주민들에게 돌아오는 만큼 올겨울에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.