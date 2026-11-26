전북시민사회단체연대회의가 이원택 전북특별자치도지사의 공약인 180홀 규모의 대형 파크골프장 조성사업을 두고 "14개 시군의 이용 수요와 재정 부담부터 검증해야 한다"고 요구했다.

지난 25일 “민선 9기 첫 본예산, ‘도민주권’은 예산서에 없었다”고 문제를 제기한 데 이어, 300억 원 규모의 공약사업을 어떤 근거로 추진하는지 연이어 전북도의 예산 편성의 문제를 따져 물은 것이다.

연대회의는 26일 ‘전북특별자치도 도지사 공약 대형 파크골프장 추진 분석’ 자료를 내고 72홀 1곳과 54홀 2곳 등 총 180홀을 조성하는 공모 방식에 먼저 의문을 제기했다. 사업 규모를 먼저 정해 놓고 대상지를 선정하면 주민 수요와 기존 시설 이용률을 살피는 절차가 뒤로 밀릴 수 있다는 지적이다.

특히 "도지사 공약이라는 이유 만으로 300억 원 규모의 대형 파크골프장 조성사업을 추진하는 것이 과연 합리적인가?"를 되물었다.

▲파크골프장 전경. 기사의 내용과 직접 관련이 없습니다. ⓒ

연대회의가 14개 시군에 정보공개를 청구해 파악한 도내 운영 구장은 39곳으로, 대한파크골프협회 자료에 집계된 27곳과 차이가 났다.

협회 등록 인원을 공개한 시군은 4곳으로 나타났으며 협회 자료상 2025년 말 전북의 등록 인원은 9044명으로 파악됐다. 연대회의는 시군별 시설 현황과 이용 수요부터 종합적으로 파악해야 한다고 밝혔다.

도내 시군이 2027년부터 2030년까지 자체적으로 조성할 예정인 파크골프장도 500홀 이상으로 18홀 구장 약 28곳에 해당하는 규모다.

연대회의는 전북도가 2023년부터 올해까지 시군의 파크골프장 조성에 도비를 지원해 온 만큼, 기존 구장의 이용률과 시군별 확충계획을 함께 검토한 뒤 대형 구장 3곳을 추가로 지을 필요가 있는지 판단해야 한다고 지적했다.

더구나 시설을 지은 뒤 지자체가 떠안을 비용도 쟁점이다. 연대회의는 도비가 시설 조성에 투입되더라도 부지 매입비와 운영·유지관리비를 시군이 부담하는 구조라면 장기적인 재정 부담으로 이어질 수 있다고 봤다.

관광객과 전국대회 유치를 사업 근거로 삼으려면 관외 이용객 규모와 지역 내 소비 효과, 운영 수지 등을 검증해야 한다고 진단했다. 연대회의가 살펴본 전남 화순의 사례에서는 유료 입장 수입만으로 운영비를 충당하지 못했다.

연대회의는 전북도가 14개 시군의 수급계획을 종합하고, 기존 시설의 활용도를 높이는 방안과 신규 시설을 짓는 방안을 비교할 것을 요구했다.

민선 9기 첫 본예산에 이어 도지사 공약사업의 우선순위에도 문제를 제기한 만큼, 전북도가 180홀의 산정 근거와 시군별 비용 분담을 도민에게 어떻게 설명할지 주목된다.