가야금의 고장 고령이 음악을 매개로 지역의 과거와 현재를 잇고 있다. 공연장에서는 대중음악과 다채로운 무대로 군민들에게 즐거움을 선사하고, 역사 현장에서는 대가야의 문화유산과 우륵의 음악적 흔적을 체험하는 프로그램으로 고령의 문화적 가치를 넓히고 있다.

이는 단순히 공연을 열고 유적지를 둘러보는 데 그치지 않고, 고령이 가진 ‘가야금과 대가야’라는 문화자산을 군민의 일상과 관광 콘텐츠로 연결하려는 시도다.

▲고령군의 대표 문화예술 행사 ‘고령 가얏고 음악제’가 지난 25일 대가야문화누리 우륵홀에서 개최된 가운데 정광호 군수 권한대행이 인사말을 하고 있다ⓒ고령군

고령군의 대표 문화예술 행사인 ‘고령 가얏고 음악제’가 지난 25일 대가야문화누리 우륵홀에 군민 600여 명이 찾아 음악으로 하나 되는 시간을 가졌다.

이번 음악제에는 박미영, 이새벽, 김나희, 조항조 등이 출연해 각자의 개성과 매력이 담긴 무대를 선보였으며, 특히 개그우먼 출신으로 TV조선 ‘내일은 미스트롯’에서 최종 5위에 오르며 가창력을 인정받은 김나희와 ‘남자라는 이유로’, ‘사랑찾아 인생찾아’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받아 온 조항조의 무대는 관객들의 큰 호응을 얻으며 공연 분위기를 한층 끌어올렸다.

가야금의 고장이라는 전통적 이미지에 다양한 대중음악을 더해 군민 누구나 편안하게 즐길 수 있는 무대를 마련한 것이다. 음악을 통해 세대와 취향을 아우르고, 지역민이 함께 어울리는 문화예술 축제로 자리매김하고 있다는 점에서 의미를 더했다.

이 같은 음악적 정체성은 공연장 밖에서도 이어졌다.

▲고령군이 경북대박물관과 공동으로 추진한 ‘2026 K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원사업을 실시하고 있다ⓒ고령군

고령군이 경북대박물관과 공동으로 추진한 ‘2026 K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원사업’은 대가야의 역사와 우륵의 음악문화를 실제 공간에서 체험하는 프로그램으로 구성됐다. 가얏고 음악제가 음악을 통해 군민과 소통하는 자리였다면, 이번 투어는 고령의 음악적 뿌리를 역사와 관광으로 확장하는 무대였다.

문화체육관광부와 한국박물관협회가 지원한 이번 사업은 공동기획 순회 전시 ‘음률의 질서, 선율이 되다’와 연계해 고령과 대구의 역사문화자원을 활용한 문화관광 콘텐츠를 개발하고 지역 간 문화교류를 활성화하기 위해 마련됐다.

투어는 ‘대가야의 선율: 현絃과 릉陵의 산책’과 ‘소리와 걷는 캠퍼스: 역사와 국악 산책’이라는 두 가지 주제로 지난 10월 25일부터 11월 21일까지 모두 4회 운영됐다.

‘대가야의 선율’에는 경북대학교 교직원 등 45명이 참여했다.

참가자들은 대가야박물관과 우륵박물관을 관람하고 지산동고분군을 탐방한 뒤 가야금 공연을 감상하고 직접 연주도 체험했다. 이는 대가야의 역사와 유적을 살펴보는 데서 나아가 그 시대를 대표하는 음악의 전통을 몸소 경험하도록 한 것이다.

고령 지역민을 대상으로 한 ‘소리와 걷는 캠퍼스’는 경북대박물관 관람과 캠퍼스 탐방, 국악 감상을 연계해 진행됐다. 고령과 대구의 문화공간을 서로 연결하고 지역민들이 새로운 문화자원을 경험할 수 있도록 했다.

두 행사는 무대와 형식은 다르지만 지향점은 같다.

가얏고 음악제는 오늘날의 음악으로 군민의 화합과 문화 향유 기회를 넓혔고, K-뮤지엄 투어는 대가야의 역사와 우륵의 음악적 유산을 체험형 콘텐츠로 풀어내 지역의 문화적 정체성을 알렸다. 전통을 박물관 속 유물로만 남겨두지 않고 공연과 체험, 관광으로 이어가려는 고령의 문화 전략이 두 행사에 담긴 셈이다.

고령군수 권한대행 정광호 부군수는 “이번 음악제를 통해 음악이 주는 감동과 즐거움을 군민과 함께 나눌 수 있어 뜻깊었다”며, “앞으로도 다양한 문화예술 공연을 통해 군민들의 문화 향유 기회를 확대하고 문화도시 고령의 위상을 높여 나가겠다”고 말했다.

고령군은 앞으로도 지역의 역사와 음악문화자원을 활용한 문화관광 콘텐츠를 발굴하고 유관기관과의 협력을 통해 문화 향유 기회를 확대해 나갈 계획이다.

대가야의 역사에서 시작된 가야금의 선율이 오늘의 공연장을 채우고, 다시 관광객의 발길을 이끄는 문화 콘텐츠로 이어지는 것. 고령이 가진 음악의 힘을 지역의 문화 경쟁력으로 키워가는 과정이다.