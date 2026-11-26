전북 부안군이 본격적인 겨울철 한파와 폭설이 들이닥치기 전 들녘 곳곳에 흩어진 농업용 수리시설물의 동파를 막고 내년 영농기 물 걱정을 덜기 위한 선제적인 정비에 나섰다.

부안군은 기온 급강하로 인한 수리시설물 파손을 예방하고 내년 봄 원활한 농업용수 공급 기반을 다지기 위해 지난 19일 '동절기 대비 농업생산기반시설 유지관리 사업'을 추진했다고 26일 밝혔다.

농업용 수리시설은 한겨울 배관이나 펌프 내부에 남은 물이 얼어붙어 동파될 경우 이듬해 봄 모내기와 영농철 급수 차질로 곧바로 이어진다.

겨우내 땅이 얼었다 녹기를 반복하면서 흙수로 사면이 무너지거나 토사가 쌓여 물길을 막는 일도 잦다.

이 때문에 최근 전국 지자체와 한국농어촌공사 등에서도 겨울 문턱을 넘기 전 저수조와 제수변, 양수장, 관정 등 관개시설의 잔류수를 빼내고 보온재를 감싸는 등 동파 예방 작업에 속도를 내고 있다.

특히 부안은 서해안의 지형적 특성상 호남에서도 손꼽힐 만큼 겨울철 강설량이 많은 곳이어서 폭설과 매서운 한파에 따른 시설물 동파와 훼손 위험이 그 어느 지역보다 크다.

여기에 드넓은 평야와 간척지를 품은 농업 중심지인 만큼 관리해야 할 시설 규모도 방대하다.

군이 직접 관리하는 농업생산기반시설만 해도 △농업용 관정 405곳 △저수지 74곳 △양수장 28곳에 이른다.

전체 용수로의 약 60%가 흙수로로 이뤄져 있고 저수지의 평균 경과 연수가 76년에 달할 정도로 시설 노후화가 진행돼 계절이 바뀔 때마다 꼼꼼한 점검과 사전 보수가 필수적이다.

▲전북 부안군이 겨울철 혹한기를 앞두고 지역내 농업시설물의 동파 피해를 예방하기 위해 현장 점검을 통해 장비 등을 살펴보고 있다. ⓒ부안군

군은 이번 정비에서 동파와 폭설 피해에 취약한 관내 주요 관정과 양수장, 용·배수로 전반을 현장에서 직접 살피며 배관 보온 조치와 퇴수 작업, 배수로 정비 등을 집중적으로 벌였다.

일회성 점검에 그치지 않고 영농 현장의 불편을 제때 해소하기 위해 매 분기 농업생산기반시설 유지관리 사업을 상시 가동하고 있으며, 지난 18일 기준으로 올 한 해 접수된 총 130건의 관련 민원을 현장에서 확인하고 정비를 마쳤다.

농번기가 닥친 뒤 부랴부랴 보수에 나서는 관행에서 벗어나 비수기인 겨울철에 미리 취약 지점을 손봐 농업인들의 시름을 덜겠다는 취지다.

부안군 관계자는 "동절기 동파 우려가 있는 관정과 양수장 등 주요 수리시설물을 철저히 점검하고 보수해 내년 농번기 농업인들의 불편을 최소화할 것"이라며 "앞으로도 지속적인 시설물 관리와 신속한 민원 처리를 통해 안전하고 편리한 영농 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.