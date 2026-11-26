▲ⓒ중소기업중앙회 전북본부

국내 중소제조업 생산직 근로자의 하루 평균 임금이 12만원을 넘어선 것으로 나타났다. 1년 전과 비교해 5%대 중반의 상승 폭을 기록하며 꾸준히 오름세를 이어가는 흐름이다.

중소기업중앙회가 26일 발표한 '2026년 하반기 중소제조업 직종별 임금조사' 결과에 따르면 올해 8월 기준 중소제조업 생산직 근로자의 평균 일급은 12만1126원으로 집계됐다.

이는 올해 상반기(3월 기준) 12만610원보다 0.4% 올랐고, 지난해 하반기(8월 기준) 11만4682원과 비교하면 5.6% 상승한 수치다.

직종별로는 희비가 엇갈렸다. 전체 조사 대상 가운데 평균 일급이 가장 높은 직종은 전기·전자및기계품질관리사로 하루 17만4013원을 기록했다. 반면 가장 낮은 직종은 전선원으로 8만8011원에 그쳐 최고 직종과 두 배 가까운 격차를 보였다.

현장 비중이 큰 주요 직종의 임금도 상반기보다 소폭 올랐다. 단순노무종사원의 평균 일급은 9만7930원으로 상반기 9만5767원 대비 2.3% 상승했다. 부품조립원은 11만36원에서 11만492원으로 0.4% 올랐고, 작업반장 역시 14만7122원에서 14만7237원으로 0.1% 높아졌다.

이번 조사는 국가를 당사자로 하는 계약에서 노무비 기준 단가를 산정하기 위해 매출액 30억원 및 상시근로자 10인 이상 중소제조업 1500개사의 129개 직종을 대상으로 진행됐다. 이번에 공표된 조사노임은 오는 2027년 1월 1일부터 공공조달 등 국가 계약의 노무비 기준 단가로 적용된다.

세부 직종별 조사노임과 해설 등 자세한 조사 결과보고서는 중소기업중앙회 홈페이지 내 정보마당 코너에서 확인할 수 있다.