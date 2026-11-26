경기도가 전국적으로 확산하고 있는 고위험 토마토 바이러스의 도내 유입을 막기 위해 긴급 대응에 나섰다.

26일 도에 따르면 도는 이날 하종목 행정1부지사 주재로 21개 시군 관계 부서가 참석한 가운데 토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV) 긴급 점검회의를 열고 방역 대책을 논의했다.

▲토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV) 긴급 점검회의 현장 ⓒ경기도

토마토갈색주름과실바이러스는 토마토와 파프리카, 피망 등 가지과 작물에 감염되는 바이러스로, 치료제나 방제 약제가 없어 사전 예방이 중요하다. 감염되면 잎과 과실에 기형과 갈색 반점 등이 나타나 상품성과 수확량이 크게 떨어진다.

국내에서는 지난 달 전북 김제에서 처음 발생했으며, 현재까지 경기도 내 농가에서는 감염 사례가 확인되지 않았다.

도는 도내 토마토 재배농가 238곳(130ha)을 대상으로 방역 수칙 홍보와 현장 예찰을 강화하고, 육묘장 관리와 유통·출하 지원 등 대응 방안을 추진할 계획이다.

특히 건전한 종자와 모종 사용, 외부인 출입 통제, 작업복과 농기구 소독, 농장 간 농자재 및 출하 상자 공동 사용 자제 등 기본 방역 수칙 준수를 당부했다.

하종목 도 행정1부지사는 “전염성이 강한 바이러스인 만큼 도와 시군이 협력해 초기 단계부터 유입을 차단하는 것이 중요하다”며 “의심 증상이 발견되면 식물체를 임의로 이동하거나 폐기하지 말고 즉시 관할 시군 농업기술센터에 신고해 달라”고 말했다.