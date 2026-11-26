수능을 마친 고등학교 3학년 학생들이 음식과 식생활에 담긴 사회·문화적 의미를 살펴보는 인문학 특강이 진행된다.

재단법인 안양·군포·의왕·과천 공동급식지원센터는 관내 고등학교 3학년을 대상으로 ‘찾아가는 음식 인문학 특강’을 운영한다고 26일 밝혔다.

▲‘찾아가는 음식 인문학 특강’ 현장 ⓒ안양군포의왕과천 공동급식지원센터

이번 교육은 수능 이후 진로와 사회생활을 준비하는 학생들에게 일상적인 음식과 식생활을 새로운 시각으로 바라볼 기회를 제공하고, 건강한 식생활과 지속 가능한 소비의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

첫 교육은 지난 25일 안양고등학교에서 진행됐으며, 다음 달 28일에는 산본고등학교에서 두 번째 특강이 열린다.

강의는 농촌사회학 연구자인 정은정 작가가 맡아 ‘치킨과 떡볶이를 먹다 세상을 먹다’를 주제로 진행한다. 편의점 음식과 배달 음식 등 학생들에게 친숙한 먹거리를 통해 현대인의 식생활에 담긴 사회·문화적 의미를 풀어낼 예정이다.

주요 내용은 △편의점과 배달 음식으로 살펴보는 현대인의 식생활 △가격과 편리함, 광고와 유행이 음식 선택에 미치는 영향 △건강한 식생활과 지속 가능한 소비의 관계 △성인이 된 이후 스스로 만들어 갈 식탁 등이다.

센터는 이번 특강을 통해 학생들이 음식 선택이 건강과 환경, 사회에 미치는 영향을 이해하고 성인으로서 주체적인 식생활을 설계하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이은희 센터장은 “수능 이후 학생들이 음식에 담긴 다양한 이야기를 통해 자신의 식생활을 돌아보고, 건강과 환경을 고려한 먹거리 선택의 중요성을 생각해 보는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 학생들의 눈높이에 맞춘 식생활 교육을 확대해 지속 가능한 먹거리 문화 확산에 기여하겠다”고 말했다.