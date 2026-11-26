경기 부천시 옥길·범박 지역 주민들의 숙원인 지하철역 신설을 위해 민관이 힘을 모은다.

더불어민주당 이건태 국회의원(경기 부천병)은 지난 25일 별빛마루도서관에서 ‘수도권 서남부 광역철도 옥길·범박역 신설 추진단’ 출범식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다고 26일 밝혔다. 이날 행사에는 추진단원과 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.

▲수도권 서남부 광역철도 옥길·범박역 신설 추진단 출범식 현장 ⓒ이건태 의원실

추진단은 대규모 신도시 조성 이후에도 지하철역이 없어 교통 불편을 겪고 있는 옥길·범박 주민들의 교통 여건을 개선하고 역 신설을 조속히 추진하기 위해 구성됐다. 정진성 전 계수범박구역 주택재개발정비사업 조합장과 김동희 경기도의원이 공동 추진단장을 맡았다.

추진단은 이날 광역철도 사업 추진 경과와 향후 활동계획을 공유하고 주민들과 질의응답을 진행했다.

수도권 서남부 광역철도는 인천과 시흥 은계를 거쳐 부천 옥길·범박, 서울 구로·목동을 연결하는 노선과 광명·신림 방면으로 이어지는 노선으로 구성된 광역철도 사업이다.

현재 한국개발연구원(KDI)이 민자적격성 조사를 진행 중이며, 조사 통과 시 2028년 우선협상대상자 선정, 2030년 착공, 2036년 완공을 목표로 추진될 예정이다.

앞으로 추진단은 주민 의견을 모아 정부와 관계기관에 전달하고 역 신설을 위한 협의를 이어갈 계획이다.

이건태 의원은 “옥길·범박 주민들이 오랜 기간 겪어온 교통 불편을 해소해야 한다”며 “추진단과 함께 옥길·범박역 신설이 최종 확정될 때까지 모든 노력을 다하겠다”고 말했다.