▲대구 달성군이 지난 26일 군청 상황실에서 위원과 관계 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 '2026년 제3차 달성군 지역사회보장협의체 정기회의'를 개최하고 있다ⓒ대구다성군

대구 달성군이 민관 협력을 기반으로 지역 복지의 안전망을 한층 강화하고 있다.

주민들의 다양한 돌봄 수요에 대응하기 위한 통합지원체계를 점검하는 한편, 지난 15년간 이어온 나눔사업으로 취약계층 4만8천여 명을 지원하는 성과도 거뒀다. 행정과 민간, 지역사회의 협력을 통해 복지 사각지대를 줄이고 주민이 체감하는 복지를 실현하겠다는 구상이다.

◆ 지역 돌봄은 더 촘촘하게...보건·의료·복지 연결망 강화

달성군은 지난 26일 군청 상황실에서 위원과 관계 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 '2026년 제3차 달성군 지역사회보장협의체 정기회의'를 개최했다.

이날 회의에서는 제6기 달성군 지역사회보장계획에 따른 2027년 연차별 시행계획안과 통합지원 지역계획안을 심의하고, 내년도 협의체 운영 방향을 논의했다.

'모두가 행복한 복지, 미래를 여는 최고 달성'이라는 목표 아래 지역 여건과 주민들의 복지 수요를 반영한 사업을 검토하고, 실질적으로 주민들이 체감할 수 있는 복지정책을 마련하는 데 의견을 모았다.

특히 통합지원 지역계획에서는 보건의료와 복지기관 간 연계·협력이 핵심 과제로 다뤄졌다. 고령화와 복지 수요의 다양화에 대응하려면 개별 기관의 지원을 넘어 주민 한 사람의 생활 여건과 건강 상태에 맞춘 통합적인 돌봄체계가 필요하다는 취지다.

이를 위해 달성군은 2027년 협의체 운영계획에 위원 역량 강화 교육, 실무분과별 특화사업, 성과공유회 등을 담아 민관 협력의 전문성과 실행력을 높일 방침이다.

최재훈 달성군수는 "지역사회보장은 행정의 노력뿐 아니라 주민과 민간기관, 지역사회가 함께 힘을 모을 때 비로소 큰 성과를 거둘 수 있다"며, "군민 누구나 소외됨 없이 행복한 삶을 누릴 수 있도록 촘촘한 지역사회보장체계를 구축하고 체감형 복지정책을 추진하겠다"고 말했다.

▲대구 달성복지재단이 사회복지공동모금회가 수여하는 '사랑의 열매 대상' 시민참여 분야에서 '행복장'을 수상하고 있다ⓒ대구 달성군

◆ 15년 나눔의 결실...108억 원 모금으로 4만8천여 명 지원

지역 복지의 또 다른 축인 나눔문화 확산에서도 의미 있는 성과가 이어지고 있다.

달성복지재단은 사회복지공동모금회가 수여하는 '사랑의 열매 대상' 시민참여 분야에서 '행복장'을 수상했다. 민관의 참여와 협력을 이끌어 지역사회 나눔문화 확산과 사회복지 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

이번 수상에는 대구사회복지공동모금회와 15년간 이어온 협력의 결실이 담겼다.

재단은 연합 모금 협약과 대표 복지자원 브랜드인 '따뜻한 나눔사업'을 통해 지역사회의 기부 참여를 꾸준히 이끌어왔다. 그 결과 누적 모금액은 약 108억5000만 원, 배분사업 규모는 약 62억9000만 원에 달했다. 이를 통해 지금까지 취약계층 4만8000여 명에게 생계와 의료, 계절별 지원 등 다양한 도움을 제공했다.

특히 2025년 모금액은 약 14억700만 원으로 성장세를 이어갔으며, 배분사업 예산도 높은 집행률을 유지해 기부금이 필요한 곳에 전달될 수 있도록 투명한 운영에 힘써왔다.

현장 중심의 복지 지원체계도 눈에 띈다. 달성군청과 관내 9개 읍·면 행정복지센터 맞춤형복지팀을 중심으로 상시 사례관리 네트워크를 운영하고, 유관기관과 업무협약을 통해 복지자원 발굴과 연계에 나서고 있다.

위기아동·청소년 지원을 비롯해 '희망찾기 가족사랑 여행', 계절별 에너지 지원, 명절 지원 등 지역 특성에 맞춘 사업도 펼치고 있다. 단순한 일회성 후원에 그치지 않고 도움이 필요한 주민을 찾아 지속적으로 지원하는 데 초점을 맞췄다.

송성열 달성복지재단 이사장은 "나눔에 동참해 주신 모든 분과 함께 받은 상이라고 생각한다"며 "앞으로도 지역 실정에 맞는 실질적인 복지사업을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

달성군 지역사회보장협의체와 달성복지재단의 활동은 결국 하나의 방향을 향하고 있다. 도움이 필요한 이웃을 먼저 찾아내고, 지역의 인적·물적 자원을 연결해 실질적인 도움으로 이어지게 하는 것이다. 행정의 정책과 민간의 나눔이 맞물리면서 달성군의 복지 안전망도 한층 촘촘해지고 있다.