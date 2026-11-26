경기 시흥시가 시민들이 살던 곳에서 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 지역 중심의 통합돌봄체계 구축에 나선다.

시흥시는 지난 25일 시청 글로벌센터에서 ‘2026년 제4차 시흥시 통합지원협의체’ 회의를 열고 ‘2027년 시흥시 통합지원 지역계획(안)’을 심의했다고 26일 밝혔다.

▲‘2026년 제4차 시흥시 통합지원협의체’ 회의 참석자들 기념촬영 ⓒ시흥시

이날 회의에는 보건·의료, 요양, 복지 분야 관계자 15명이 참석해 올해 통합돌봄사업 추진 성과를 공유하고 내년도 사업 방향을 논의했다.

시는 올해 통합돌봄 전담 부서를 신설하고 인력 24명을 배치하는 등 사업 기반을 마련했다. 10월 말 기준 돌봄이 필요한 주민 1278명을 대상으로 개인별 지원계획을 수립하고 일상생활 돌봄과 보건의료 등 맞춤형 서비스를 연계했다.

2027년 지역계획은 ‘살던 곳에서 일상을 이어가는 모두의 돌봄 실현’을 비전으로, 돌봄이 필요한 주민을 조기에 발굴하고 지역 특성에 맞는 서비스를 도입·확대하는 내용을 담았다.

시는 이날 제시된 의견을 반영해 계획을 보완한 뒤 오는 30일까지 경기도에 제출할 예정이다. 확정된 계획은 내년부터 시행된다.

심윤식 복지국장은 “내년은 통합돌봄을 시민의 일상에 안착시키는 중요한 시기”라며 “시민 누구나 살던 곳에서 필요한 돌봄을 받을 수 있도록 지역 중심의 돌봄 환경을 조성하겠다”고 말했다.