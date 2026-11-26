"기본소득의 제1원칙은 차별 없는 보편성입니다. 전남광주의 농어촌기본소득은 시장이 말한 '마중물'이 아니라, 돌이 빠져 건널 수 없는 '반쪽짜리 징검다리'입니다."

민형배 표 '전남광주 농어촌기본소득' 지급 대상을 '인구소멸 위기 16개 군'으로 한정한 계획이 발표되자, 제외된 나주시·순천시 등 도농복합시와 무안군 등의 농어민들이 "명백한 차별"이라며 반발하고 나섰다.

강광석 진보당 전남광주통합특별시의원(강진)과 광양·나주·목포·순천·여수·무안 지역 주민들은 26일 전남광주통합시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "모든 농어촌 지역에 차별 없이 기본소득을 지급하라"고 촉구했다.

▲26일 전남광주통합특별시의회 광주청사 브리핑룸에서 열린 '농어촌기본소득 전면 실시 촉구' 기자회견에서 참석자들이 구호를 외치고 있다.2026.11.26ⓒ프레시안(김보현)

이들은 민형배 시장이 2027년 예산안 시정연설에서 밝힌 농어촌기본소득 계획이 기본소득의 원칙을 훼손하고 지역 간 위화감만 조장한다고 비판했다.

전남광주통합특별시는 정부의 농어촌 기본소득 시범사업 공모에서 탈락하는 군이 없도록 '자체 사업'까지 구상하고 있다. 정부 공모에서 선정된 이들 지역에는 1년간 국비와 지방비를 합쳐 매달 15만원의 기본소득을 지급하게 된다. 시는 미선정 지역에 추경 예산을 투입해 내년 7월부터 자체적으로 6개월분의 기본소득 월 7만 5000원을 지급할 계획이다.

강광석 의원은 이날 기자회견에서 "기본소득은 보편성이 제1원칙이고, 예외와 차별이 없어야 한다"면서 "정부와 시의 계획은 이 기본소득 원칙에도 위배된다"고 주장했다.

이어 "민형배 시장은 여러 차례 농어촌 기본소득 실시가 정부 시범 사업에 마중물 역할을 해야 한다고 강조했다"면서 "특정 지역에만 실시되는 현 상황을 보면, 반쪽짜리 돌이 한 쪽에 놓여 있지도 않은 징검다리로는 건널 수 없는 강"이라고 비판했다.

기자회견에 나선 고송자 전국여성농민회총연합광주전남연합 회장은 "나주에 혁신도시가 있고 무안에 남악신도시가 있다고 해서 인구가 늘어난 것처럼 보이지만, 그곳의 농촌 지역은 소멸 위기가 아닌 곳이 없다"며 "통계의 착시로 농어촌 현실을 외면하고 지원에서 제외하는 것은 부당하다"고 목소리를 높였다.

이어 "향후 민형배 시장과의 면담을 요청해 5조 원 규모의 통합지원금 사용 계획을 따져 묻고, 모든 수단을 동원해 농어촌기본소득 전면 실시를 관철하겠다"고 했다.

이들은 기자회견문을 통해 "지원에서 제외된 5개 도농복합시 여수·순천·나주·광양·목포의 34개 면 지역 중 29곳이 지역소멸 '고위험' 지역이며, 이 중 24곳은 사실상 소멸 단계에 근접한 '초위험' 수준"이라고 강조했다.

강광석 의원은 기자들과의 질의응답에서 "제외된 5개 시와 무안군, 광주 농어촌 동 지역의 인구는 약 30만 명으로 추산된다"며 "이들에게 1월부터 농어촌 기본소득을 지급할 경우 약 1300억 원의 예산이 추가로 필요할 것으로 본다 "고 추산했다.