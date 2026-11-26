면회 거부까지 염두에 둔 녹취 발언 파장…한동훈 제명 논의 의혹까지 당내 신뢰 흔들

국민의힘 장동혁 대표의 정치적 진정성을 둘러싼 논란이 확산하고 있다.

윤석열 전 대통령에 대한 공개적인 지지와 이른바 ‘윤어게인’을 앞세워 당 대표에 오른 장 대표가 정작 사적인 대화에서는 윤 전 대통령 면회마저 정치적 계산의 대상으로 삼았다는 의혹이 제기되면서다.

최근 공개된 육성 녹취와 문자 내용이 사실이라면, 대중 앞에서 내세운 정치적 명분과 실제 인식 사이에 상당한 괴리가 있다는 비판을 피하기 어려워 보인다

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김종혁 국민의힘 전 최고위원은 26일 SNS를 통해 장 대표를 강도 높게 비판했다.

▲ⓒ김종혁 전 국민의힘 최고위원 페이스북 캡처

김 전 최고위원은 과거 최재형 전 대통령 예비후보 캠프에서 장 대표와 함께 일하며 형·동생으로 지낼 만큼 가까운 사이였다고 밝혔다.

비상계엄 이후 서로 다른 정치적 길을 걷기 전까지 이어졌던 관계를 언급하면서, 최근 공개된 녹취와 문자 내용을 접하고 깊은 실망감을 느꼈다고 했다.

논란의 핵심은 윤 전 대통령 면회를 둘러싼 장 대표의 발언이다.

장 대표는 당 대표 경선 당시 이른바 ‘윤어게인’을 내세우며 수감 중인 윤 전 대통령을 면회하겠다고 약속한 것으로 알려졌다.

그러나 최근 공개된 녹취에는 면회와 관련해 “내가 면회를 갔는데 안 만나주면 난 더 좋아. 어쨌든 갔다고 약속은 지킨 거고, 내가 안 만났다고 나한테 뭐라고 할 수 있느냐”는 취지의 발언이 담겼다.

이 발언이 사실이라면 면회 약속의 진정성을 의심할 수밖에 없다. 윤 전 대통령을 향한 지지를 행동으로 보여주겠다는 약속이 실제로는 강성 지지층의 표심을 얻기 위한 정치적 수단이 아니었느냐는 의문이 제기되는 이유다.

김 전 최고위원도 이 대목을 집중적으로 문제 삼았다. 윤 전 대통령을 면회하겠다고 공개적으로 약속해 놓고, 사적으로는 면회가 성사되지 않는 상황까지 정치적으로 유리하게 계산했다는 것이다.

사실상 장동혁 대표가 윤 전 대통령에 대한 지지마저 자신의 정치적 입지를 위한 수단으로 활용한 것 아니냐는 비판이다.

한동훈 전 대표에 대한 징계 논란도 장 대표의 정치적 행보를 둘러싼 의혹을 키우고 있다.

최근 공개된 문자 내용에는 장 대표와 최규동 교수 등이 윤 전 대통령 관련 정치적 상황과 한 전 대표에 대한 징계 문제를 연결해 논의한 정황이 담겼다는 주장이 제기됐다.

특히 윤 전 대통령에 대한 사형 구형을 계기로 지지층의 분노를 한 전 대표에 대한 징계에 활용하려 했다는 의혹까지 불거졌다.

황경성 전 국민의힘 윤리위원 등이 공개한 자료를 둘러싸고 당 지도부와 폭로 당사자 사이의 진실 공방도 이어지고 있다.

김 전 최고위원은 한 전 대표에 대한 징계 결정이 이뤄진 지난 1월 13일 새벽 주고받은 문자와 ‘이제 편안하게 자겠습니다’라는 표현 등을 거론하며 윤리위원회의 독립성에 의문을 제기했다.

물론 공개된 문자만으로 장 대표가 한 전 대표 제명을 직접 지시했다고 단정하기는 어렵다.

그러나 당 대표와 외부 인사 사이에 징계 관련 논의가 오갔다는 의혹 자체만으로도 윤리위원회의 독립성과 징계 절차의 공정성에 대한 해명이 필요한 상황이다.

정치적 노선이 달라지는 것은 있을 수 있다. 비상계엄 이후 입장을 바꾸거나 정치적 경쟁자를 비판하는 것 역시 정치의 영역이다.

그러나 공개적으로 내세운 주장과 사적인 대화에서 드러난 인식이 현격하게 다르다면 이는 단순한 정치적 노선 변경으로 치부할 수 없다.

더욱 심각한 것은 윤 전 대통령에 대한 충성을 내세우는 정치와 장 대표를 중심으로 한 당내 정치가 과연 같은 방향을 향하고 있느냐는 점이다.

윤 전 대통령의 정치적 복귀를 주장하면서, 정작 윤 전 대통령을 정치적 유불리에 따라 이용했다는 의혹을 받는 지도부를 동시에 지지하는 것은 논리적으로도 모순이라는 지적이 나온다.

장 대표는 이제 의혹에 직접 답해야 한다. 윤 전 대통령 면회 약속에 담긴 진의는 무엇이었는지, 한 전 대표 징계 과정에서 외부 인사들과 어떤 논의를 했는지, 윤리위원회의 독립성을 실제로 존중했는지 명확하게 밝혀야 한다.

정치는 구호가 아니라 행동으로 평가받는다. 강성 지지층 앞에서는 윤 전 대통령에 대한 충성을 외치면서, 사적인 대화에서는 그 약속마저 정치적 계산의 대상으로 삼았다는 의혹이 사실이라면 이는 결코 가볍게 넘길 문제가 아니다.

결국 이번 논란의 본질은 장 대표가 누구를 지지하느냐의 문제가 아니다. 윤 전 대통령을 향한 지지가 정치적 신념이었는지, 아니면 당권과 지지층을 확보하기 위한 전략이었는지에 대한 문제다.

‘윤어게인’을 외치는 정치가 과연 윤석열을 위한 정치인가, 아니면 장동혁 자신을 위한 정치인가. 장 대표가 답해야 할 질문이다.