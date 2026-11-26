경기 광주시가 연말 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 12월 한 달간 광주사랑카드 인센티브를 기존보다 높은 10%로 상향 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 조치는 연말 소비 성수기를 맞아 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 내 소비를 촉진하기 위해 마련됐다. 12월 충전 한도는 월 50만 원으로, 최대 금액을 충전하면 5만 원의 인센티브를 받을 수 있다. 다만 예산이 소진되면 사업이 조기 종료될 수 있다.

▲광주사랑카드 인센티브 상향 안내문 ⓒ경기 광주시

이와 함께 시는 광주사랑카드 운영 개선을 위해 오는 27일부터 다음 달 3일까지 시민 설문조사를 진행한다. 경기지역화폐 앱을 통해 참여할 수 있으며, 만 19세 이상 광주시 거주 이용자를 대상으로 한다.

시는 설문조사를 통해 이용 실태와 혜택 만족도, 선호하는 운영 방식 등을 파악하고 향후 정책과 재원 운용에 반영할 계획이다. 참여자 중 추첨을 통해 200명에게 광주사랑카드 5000포인트도 지급한다.

박관열 시장은 “인센티브 상향이 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 상권의 매출 증대로 이어지길 기대한다”며 “시민 의견을 적극 반영해 광주사랑카드가 지역경제에 실질적인 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.