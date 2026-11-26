경기 하남시가 법인·단체 차량의 주소 등 등록사항 변경을 놓쳐 과태료를 부담하는 사례를 줄이기 위해 자동차등록증에 변경등록 안내 스티커를 부착해 교부한다.

26일 하남시에 따르면 법인·단체 차량은 회사 주소나 명칭, 법인등록번호 등이 변경되더라도 자동차 등록정보가 자동으로 바뀌지 않는다. 이에 따라 변경 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 차량등록관청에 별도로 변경등록을 신청해야 하며, 기한을 넘기면 지연 기간에 따라 과태료가 부과된다.

▲하남시청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

실제로 하남시의 변경등록 지연 과태료 부과 건수는 지난해 301건(4228만 원), 올해 10월 말 기준 251건(3109만 원)에 달했다.

시는 이러한 불편을 줄이기 위해 법인·단체가 차량을 신규 또는 이전 등록해 자동차등록증을 발급받을 때 주소와 명칭, 법인등록번호, 대표자 변경 등 주요 신고사항을 안내하는 스티커를 등록증 앞면에 부착하기로 했다.

이번 조치는 별도의 법령 개정 없이 현장에서 바로 시행할 수 있는 예방책으로, 과태료 부담과 반복 민원을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

아울러 법인도 개인처럼 한 번의 신고로 자동차 변경등록까지 처리할 수 있도록 관계 기관에 제도 개선을 건의할 계획이다.

시 차량등록과장은 “법인·단체는 회사 주소를 이전하더라도 자동차등록증의 주소가 자동으로 변경되지 않는다”며 “등록사항에 변경이 생기면 30일 이내에 변경등록을 신청해 과태료가 부과되지 않도록 주의해 달라”고 당부했다.