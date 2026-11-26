민주노총 광주본부의 새 수장으로 간호사 출신 김혜경 후보가 당선되며 첫 여성 본부장이 탄생했다.

민주노총 광주본부는 지난 19일부터 25일까지 진행된 제8기 임원선거에서 단독 출마한 김혜경(본부장)·김영권(수석부본부장)·서유미(사무처장) 후보조가 찬성 91.13%의 득표율로 당선됐다고 26일 밝혔다.

이번 선거 결과로 간호사 출신인 김혜경 당선자는 민주노총 광주본부의 첫 여성 본부장으로 당선됐다.

▲민주노총 광주본부 제 8기 임원선거로 선출된 당선자들이 기념사진을 촬영하고 있다ⓒ민주노총 광주본부

김 당선자는 당선 인사를 통해 "더 많이 듣고, 더 먼저 움직이며 어려운 투쟁 현장의 동지들에게 든든한 힘이 되겠다"며 "산별과 세대를 넘어 연대를 넓히고 조합원이 주인이 되는 광주본부를 만들겠다"고 소감을 밝혔다.

이어 "지역사회와 함께하며 노동자의 요구가 전남광주통합특별시의 정책에 반영되고, 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다"고 전했다.

지역 최대 현안인 호남 반도체 클러스터 조성과 관련해서는 "반도체 클러스터가 지속가능한 발전과 청년들의 지역 정착으로 이어지려면, 양질의 일자리 창출과 노동권 보장이 반드시 뒷받침되어야 한다"고 강조했다.

그러면서 "노동자의 관점에서 지역 산업정책에 적극 개입하고 노동권이 보장되는 '좋은 일자리 반도체 클러스터'를 만들기 위해 지역사회와 연대하며 정책적 역할을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

새롭게 선출된 제8기 임원들의 임기는 2027년 1월 1일부터 2029년 12월 31일까지 3년이다.

한편 전임 이종욱 본부장은 전남광주통합특별시장 선거에 진보당 후보로 출마해 눈길을 끌기도 했다.