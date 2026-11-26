전북자치도 장수군 초등생이 전국의 학생들과 어깨를 겨루며 수학과 영어 평가시험에 도전하며 자신감도 키워가고 있다.

26일 (재)장수군애향교육진흥재단(이사장 최훈식)에 따르면 재단의 초등학습 지원사업에 참여 중인 지역의 초등학생들이 '2026년 하반기 고려대학교 전국 수학학력평가시험(KUT)'과 '제94회 토셀(TOSEL) 정기시험'에 응시하는 등 자신의 실력을 전국적인 평가에 놓고 측정했다.

이번 평가는 재단이 운영 중인 초등수학과 초등영어 학습 지원 프로그램의 성과를 점검하고 지역 학생들에게 전국단위 시험을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

▲ 장수군 초등생이 전국의 학생들과 어깨를 겨루며 수학과 영어 평가시험을 치르며 자신감을 키워가고 있다.ⓒ

전국적으로 많은 초등생들이 토셀 등의 평가시험에 응시하고 실력을 키워가고 있는 만큼 장수군 학생들도 평가 경험을 통해 자신의 실력을 확인하고 자신감도 키워갈 수 있다는 취지이다.

재단은 매년 초등생들에게 전국단위 시험기회를 제공하는데 지난해의 경우 고득점자가 많이 나오는 등 장수군 학생들의 일취월장 실력을 인정받았다는 후문이다.

올해 하반기 수학학력평가(KUT)에는 초등수학학습 지원 과정 학생 28명이 응시했다.

해당 평가는 선행학습을 지양하고 각 학년 교육과정에서 요구되는 수학적 성취도를 객관적으로 진단해 학생 개개인의 향후 학습 방향을 제시하는 시험이다.

또 제94회 토셀(TOSEL) 정기시험에는 7개 읍·면별 토셀교실에서 영어능력을 키워온 학생 32명이 참여했다.

토셀은 한국인의 영어 교과과정을 반영해 실질적인 영어 구사능력을 측정하는 인증평가 제도로, 재단은 중등 교육과정과의 연계 학습 효과를 높이기 위해 지난 2023년부터 지속적으로 운영하고 있다.

전국단위 평가를 경험한 학생들은 "학교 시험만으로는 전국적인 학업 수준을 알기 어렵다. 전국단위 시험을 통해 자신의 수학·영어 실력이 어느 정도인지 확인할 수 있다"며 "'시골에 살아도 전국의 아이들과 경쟁하고 성장할 수 있다'는 경험을 갖는 게 가장 큰 도움"이라고 말했다.

굳이 도시로 나가지 않아도 전국단위 평가를 경험할 수 있어 지역에 따른 교육기회 차이를 줄이는 데 도움이 된다는 긍정적인 평가도 나온다.

최훈식 이사장은 "앞으로도 지역 초등생들이 배움의 폭을 넓히고 미래인재로 성장할 수 있도록 내실 있는 교육지원 사업을 적극 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

장수군애향교육진흥재단재단은 장학금 지급, 초등학습 지원, 청소년 교육지원 사업 등 지역 학생들을 위한 다양한 교육복지 정책을 추진하고 있다.